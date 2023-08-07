الفلبين تستدعي السفير الصيني احتجاجا على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها

وقال ماركوس للصحافيين إن "وزير خارجيتنا استدعى السفير هوانغ اليوم وسلّمه مذكرة تتضمن صورا وفيديو بشأن ما جرى، ونحن ننتظر ردّهم".

واتهمت مانيلا بكين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي، واصفة هذه الأفعال بأنها "غير قانونية" و"خطرة".

من جهتها أكدت الصين اتخاذ "الضوابط الضرورية" ضد السفن الفيليبينية التي دخلت مياهها بشكل "غير قانوني".

ووقع الحادث السبت عندما كانت زوارق مانيلا ترافق سفنا تحمل إمدادات لجنود فيليبينيين متمركزين في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من البحر، وتجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية العام 2016 ينص على أن لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه.

ودان خفر السواحل الفيليبنيون في بيان بشدّة "المناورات الخطرة" للقوات الصينية ضد زوارقه.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية بالأفعال الصينية قائلة إنها نفذت على يد خفر السواحل و"ميليشيا بحرية"، وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي.

مانيلا "لن تتخلى أبدا" عن جزيرة صغيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالايا الاثنين إن مانيلا "لن تتخلى أبدا" عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح مالايا لصحافيين "لن نتخلى أبدا عن جزيرة ايونغين، نحن متمسكون بها" مستخدما الإسم الفلبيني لجزيرة سيكند توماس الصغيرة في جزر سبراتلي.

وأتى الكلام بعدما منع على ما يبدو خفر السواحل الصينيون عملية إيصال إمدادات إلى الجنود الفلبنيين فيها.