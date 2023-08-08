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بولندا تحدد موعداً للانتخابات التشريعية

أندريه دودا الرئيس البولندي
أندريه دودا الرئيس البولندي Copyright AP Photo/Pavel Golovkin
بقلم:  يورونيوز

أعلن الرئيس البولندي الثلاثاء أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 15 تشرين الأول/اكتوبر التزاماً بالمهل الدستورية.

ويحكم حزب "قانون وعدالة" القومي الشعبوي هذا البلد منذ ثمانية أعوام.

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وكتب الرئيس أندريه دودا على منصة إكس "قررت إجراء هذه الانتخابات في 15 تشرين الأول/اكتوبر 2023".

وسيتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 460 نائباً و100 عضو في مجلس الشيوخ.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحزب الحاكم في موقع يؤهله للفوز في الانتخابات للمرة الثالثة، ولكن من دون أن يفوز بالغالبية الضرورية ليحكم بمفرده.

وتوقعت الاستطلاعات الأخيرة أن يفوز القوميون الشعبويون بنحو 33 بالمئة من أصوات الناخبين، متقدمين على حزب "المنصة المدنية" الوسطي المعارض (ما بين 26 و32 بالمئة من الاصوات).

وحل حزب "كونفدرالية" اليميني المتطرف والمناهض لأوروبا ثالثاً بنحو 12 بالمئة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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