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عاجل. الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية تبلغ 120 مليار دولار في النصف الأول من 2023

الفيضانات في سلوفينيا، 4 أغسطس 2023
الفيضانات في سلوفينيا، 4 أغسطس 2023 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب

الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية تبلغ 120 مليار دولار في النصف الأول من 2023

بلغ حجم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالى 120 مليار دولار (109 مليار يورو) في النصف الأول من السنة، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.

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وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار حوالى 123 مليار دولار، فيما سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين زيادة طفيفة هذه السنة مسجلة 50 مليار دولار في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان الأربعاء.

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