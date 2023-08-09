تعيين قدورة فارس رئيسا لهيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين برتبة وزير

عُيّن قدورة رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بدرجة وزير، وشغل من قبل منصبا وزاريا. أمضى 13 عاما في السجون الاسرائيلية وأطلق سراحه في العام 1994، وانتخب في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 1996 عضوا في المجلس التشريعي عن دائرة رام الله والبيرة.

بدأ وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين الجديد عبد القادر ابراهيم فارس المعروف بقدورة فارس، ممارسة مهامه الأربعاء خلفا لقدري أبو بكر الذي توفي في حادث سير في بداية تموز/ يوليو الماضي.

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وكان فارس البالغ 60 عاما، يشغل منصب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، وهو جمعية أهلية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى. وهو يحظى بشعبية بين المعتقلين الفلسطينيين الذين يعوّلون عليه كثيرا لتحسين أوضاعهم أو الإفراج عنهم.

أكثر من خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

وأعلنت اللجنة العليا للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ترحيبها بتعيين فارس.

ويجيد فارس التحدّث باللغة العبرية التي اكتسبها خلال سنوات سجنه.

وقُتل وزير شؤون الأسرى الفلسطيني السابق أبو بكر في حادث سير وقع بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من خمسة آلاف معتقل فلسطيني متهمين بمعظمهم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية، صدرت أحكام بالسجن في حقّ عدد منهم.

ومن بين المعتقلين 1083 معتقلا إداريا محتجزين وفق قانون ورثته إسرائيل عن الانتداب البريطاني، ويعتقل بموجبه السجين لمدة تجدّد مرات عدة، من دون محاكمة.

ومن بين المعتقلين أيضا 23 معتقلا تحتجزهم إسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقية السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.