EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: المصارعة السويسرية التقليدية لم تعد حكراً على الرّجال

متصارعات يشاركن في مسابقة المصارعة السويسرية التقليدية
متصارعات يشاركن في مسابقة المصارعة السويسرية التقليدية Copyright FABRICE COFFRINI/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

كانت المصارعة السويسرية التقليدية أو " الشوينجن" كما يطلق عليها حكراً على الرّجال، لعدّة قرون. إلاّ أنّ الوضع اختلف تماماً في الآونة الأخيرة، حيث بدأت النساء بالمشاركة في هذه الرياضة القتالية.

تمارَس لعبة "الشوينجن" في رومنيل سور لوزان (Romanel-sur-Lausanne)، وهي قرية في التلال قرب مدينة لوزان السويسرية، وكانت لسنوات عدّة مقتصرة على الرّجال، إلا أنّ الحال تغيّر بفعل المشاركة المتزايدة للنساء. 

اعلان

وتقتضي اللعبة بخوض منافسين معركة على نشارة الخشب، محاولين تثبيت خصمهم على الأرض، بينما تمسك يد واحدة بسراويل المصارع الأخرى. 

وقال بوب بلانشيت، أحد أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان: "إنه أمر راسخ في التقاليد، وهو عالم للرجال، ولا شك في ذلك. ولكن لا يوجد سبب يمنع النساء من المشاركة فيه"

ويذكر أنّ في نهاية المسابقة تحصل الفائزات على بقرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

إجلاء سيّاح من جبال روكي في كندا بعد تعطّل التلفريك

حوار بين الحكومة الكينية والمعارضة إثر احتجاجات دامية

بعد إطلاقه النار على ميغين ذي ستاليون.. الحكم على مغني الراب توري لينز بالسجن 10 سنوات

ألعاب قوى مصارعة حرة سويسرا نساء رياضة أخرى