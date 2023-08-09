شاهد: المصارعة السويسرية التقليدية لم تعد حكراً على الرّجال

كانت المصارعة السويسرية التقليدية أو " الشوينجن" كما يطلق عليها حكراً على الرّجال، لعدّة قرون. إلاّ أنّ الوضع اختلف تماماً في الآونة الأخيرة، حيث بدأت النساء بالمشاركة في هذه الرياضة القتالية.

تمارَس لعبة "الشوينجن" في رومنيل سور لوزان (Romanel-sur-Lausanne)، وهي قرية في التلال قرب مدينة لوزان السويسرية، وكانت لسنوات عدّة مقتصرة على الرّجال، إلا أنّ الحال تغيّر بفعل المشاركة المتزايدة للنساء.

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وتقتضي اللعبة بخوض منافسين معركة على نشارة الخشب، محاولين تثبيت خصمهم على الأرض، بينما تمسك يد واحدة بسراويل المصارع الأخرى.

وقال بوب بلانشيت، أحد أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان: "إنه أمر راسخ في التقاليد، وهو عالم للرجال، ولا شك في ذلك. ولكن لا يوجد سبب يمنع النساء من المشاركة فيه"

ويذكر أنّ في نهاية المسابقة تحصل الفائزات على بقرة.