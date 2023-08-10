شاهد: الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في المحيط الهادئ

بقلم: يورونيوز

تعتبر الصين أقوى حليف لروسيا. وتعتقد واشنطن بأنّ بكين تزوّد موسكو بمعدّات غير فتاكة عبر شركات صينية حاليًا، ولكنها ترى أن التعاون بين موسكو وبكين سيتطور إلى تعاون عسكري مباشر.

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تقول إنها لتدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الروسي والصيني في المحيط الهادئ. بعض اللقطات المنشورة تـُظهر البحرية الروسية والبحرية الصينية وهما تصدان غارة جوية وهمية للعدو خلال دوريات مشتركة. كما قام الجيشان بتدريبات خاصة مع أطقم الطائرات والمروحيات. اعلان مسؤولون أمريكيون يهددون بكين من أن ثمن دعم روسيا بالسلاح سيكون مرتفعاً جداً

روسيا والصين "حلف يحرك الجبال".. والاتحاد الأوروبي يقدم 220 ألف قذيفة مدفعية لكييف وكجزء من التمرين على الدفاع الجوي، طوّرت أطقم السفن خوارزميات لإجراءات صد هجوم جوي لعدو وهمي من ارتفاعات واتجاهات مختلفة. يذكر أن بكين هي أهم حليف لموسكو ولم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا.

المصادر الإضافية • RUMOD