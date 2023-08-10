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شاهد: الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في المحيط الهادئ

سفن حربية تابعة للبحرية الروسية أثناء تدريبات عسكرية في البحر الأسود
سفن حربية تابعة للبحرية الروسية أثناء تدريبات عسكرية في البحر الأسود Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز

تعتبر الصين أقوى حليف لروسيا. وتعتقد واشنطن بأنّ بكين تزوّد موسكو بمعدّات غير فتاكة عبر شركات صينية حاليًا، ولكنها ترى أن التعاون بين موسكو وبكين سيتطور إلى تعاون عسكري مباشر.

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تقول إنها لتدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الروسي والصيني في المحيط الهادئ. بعض اللقطات المنشورة تـُظهر البحرية الروسية والبحرية الصينية وهما تصدان غارة جوية وهمية للعدو خلال دوريات مشتركة. كما قام الجيشان بتدريبات خاصة مع أطقم الطائرات والمروحيات.

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وكجزء من التمرين على الدفاع الجوي، طوّرت أطقم السفن خوارزميات لإجراءات صد هجوم جوي لعدو وهمي من ارتفاعات واتجاهات مختلفة.

يذكر أن بكين هي أهم حليف لموسكو ولم تدن الغزو الروسي لأوكرانيا.

المصادر الإضافية • RUMOD

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