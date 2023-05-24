روسيا والصين "حلف يحرك الجبال".. والاتحاد الأوروبي يقدم 220 ألف قذيفة مدفعية لكييف

اتفقت الحكومات الأوروبية على برنامج الذخيرة في مارس آذار بعدما أعلنت كييف حاجتها الماسة لقذائف المدفعية مع تحول الغزو الروسي إلى حرب استنزاف محتدمة
فرنسا تسمع مجددا أنها والاتّحاد الأوروبي سيدعمان كييف "على المدى الطويل" و"في كلّ المجالات"، التأكيد جاء للمبعوث الصيني لي هوي الذي أرسلته بكين إلى أوروبا للبحث عن حلّ سياسي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
روسيا سترد "بحزم شديد" على التوغلات المسلحة مستقبلًا
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء إن موسكو سترد "بحزم شديد" على التوغلات المسلحة المستقبلية، بعد يوم من هجوم شنته مجموعات عبرت من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.
وأوضح شويغو خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين "سنواصل الرد بسرعة وبحزم شديد على مثل هذه الأعمال".
الرئيس الصيني يؤكد "دعمه الثابت" لروسيا في "المصالح الأساسية"
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء على دعم بكين لمصالح موسكو "الأساسية" خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
عززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، وازداد التقارب بينهما منذ غزو أوكرانيا رغم إصرار بكين على أنها تلتزم الحياد تجاه النزاع.
وصل ميشوستين الاثنين إلى الصين حيث حضر منتدى تجاريا في شنغهاي الثلاثاء قبل التوجّه إلى بكين للقاء رئيس الوزراء وشي جينبينغ.
وتعد هذه الزيارة الأعلى مستوى التي يجريها مسؤول روسي إلى الصين منذ الغزو العام الماضي.
وأفاد شي رئيس الوزراء الروسي في نص لتصريحاته نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة أن البلدين سيواصلان "تقديم الدعم الثابت لبعضهما البعض بشأن القضايا المرتبطة بمصالح كل منهما الأساسية وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف".
وقال ميشوستين لنظيره الصيني في وقت سابق بعد حفل استقبال كبير أقيم له خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين الأربعاء "بلغت العلاقات بين روسيا والصين مستويات رفيعة إلى حد غير مسبوق".
وتابع أنها "تتسم بالاحترام المتبادل لمصالح كلا الطرفين والرغبة بالاستجابة بشكل مشترك للتحديات المرتبطة بازدياد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغط العقوبات غير الشرعية من الغرب بأسره".
أشاد لي بدوره بـ"شراكة التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة".
وتابع "أعتقد أن زيارتكم إلى الصين في هذا التوقيت ستترك بصمة كبيرة".
تعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا إذ بلغت التجارة بين البلدين مستويات قياسية فقُدّرت بـ190 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجمارك الصينية.
ولفت لي الأربعاء إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ 70 مليار دولار حتى الآن هذه السنة.
وقال "إنها زيادة من عام لآخر تتجاوز الأربعين في المئة".
منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في أوكرانيا
صوّتت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بأغلبية ساحقة الأربعاء على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الروسية على مرافق الرعاية الصحية، في بادرة جديدة لدعم كييف.
وطالبت الدول المشاركة في الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، والتي يتمّ خلالها اتخاذ أهم القرارات، بأن توقف موسكو فوراً كلّ هجماتها على المستشفيات.
وصوّتت الدول الأعضاء في المنظمة، بأغلبية 80 صوتاً مقابل تسعة أصوات وامتناع 52 عن التصويت، وذلك "للتنديد بأقوى العبارات بعدوان الاتحاد الروسي المتواصل ضد أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية... فضلاً عن الهجمات واسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية".
وإلى جانب روسيا، صوّتت الصين وكوريا الشمالية وسوريا وبيلاروسيا وكوبا والجزائر، ضدّ مشروع القرار.
وشاركت جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، في رعاية هذه الخطوة، باستثناء المجر التي تغيّبت عند التصويت.
وعبّر القرار عن "مخاوف جدية بشأن حالة الطوارئ الصحية المستمرّة في أوكرانيا والدول المستضيفة للاجئين، والتي نجمت عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا".
وشملت هذه المخاوف الآثار الإنسانية الأوسع نطاقاً، و"مخاطر الأحداث الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية..." وتفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية.
مسؤول: إغلاق جسر القرم لساعات بسبب تدريبات عسكرية
قال مسؤول معين من روسيا لإدارة شبه جزيرة القرم إن السلطات أغلقت جسر القرم الذي شيدته موسكو ويربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار في روسيا لعدة ساعات يوم الأربعاء بسبب "تدريبات جارية".
وقال سيرغي أكسيونوف عبر تيلغرام "جسر القرم مغلق بسبب تدريبات جارية في المنطقة. ستعود حركة المرور في غضون ساعات قليلة".
لافروف: الغرب يرى في روسيا والصين "تهديدا" لهيمنته
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء إن الغرب ينظر إلى روسيا والصين على أنهما "خصمان" يشكلان ما أسماه تهديدا وجوديا "لهيمنة" الغرب.
وأضاف "كما اتضح في تصريحات تم الإدلاء بها في قمة مجموعة السبع التي اختتمت مؤخرا في اليابان، ينظر الغرب إلى روسيا والصين على أنهما خصمان استراتيجيان يشكلان تقريبا تهديدا وجوديا لهيمنته".
هجمات ليلية "عديدة" بمسيرات في منطقة بلغورود الروسية
أعلن حاكم بلغورود الأربعاء أن المنطقة المحاذية لأوكرانيا تعرّضت إلى هجمات "عديدة" بطائرات مسيّرة خلال الليل، بعد توغل مسلّح من أوكرانيا.
وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تلغرام "لم تكن الليلة هادئة تماما. وقع عدد كبير من الهجمات بمسيّرات. تعاملت أنظمة الدفاع الجوي مع معظمها.... الأهم هو أنه لم يسقط أي ضحايا".
وأضاف أن الهجمات ألحقت أضرارا بمركبات ومنازل ومبان عامة في المنطقة لكن لم تسجل إصابات.
في منطقة غرايفورون أصيب أنبوب للغاز، بحسب فياتشيسلاف غلادكوف. وقال إن "حريقًا صغيرًا ما زال مشتعلا" ، موضحا أن السلطات موجودة في الموقع ويجري تحديد أسباب الحريق.
وقال غلادكوف إن تسعة مدنيين جرحوا وما زالوا في المستشفى بينهم ثلاثة في العناية المركزة، موضحا أن أكثر من 550 مدنيا فروا من منطقة غريفورون بسبب القتال يقيمون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة.
وتابع أنه "عندما تنتهي قوات الأمن من تطهير الأرض وتعطي موافقتها سيتمكنون من من العودة إلى منازلهم".
وكان الجيش الروسي أعلن الثلاثاء أنه "سحق" بسلاحه الجوي ومدفعيته المجموعة التي هاجمت المنطقة في اليوم السابق، في أكبر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء النزاع.
وقالت السلطات الروسية إن مدنيا قُتل في قرية كوزينكا وتعرضت بلدات لهجمات وتوفيت امرأة بنوبة قلبية أثناء إخلائها.
وأعلنت مجموعات مسلحة روسية متمركزة في أوكرانيا مسؤوليتها عن التوغل للإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
رئيس الوزراء الروسي: العلاقات مع الصين ارتقت إلى مستوى غير مسبوق
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الأربعاء إن العلاقات مع الصين ارتقت إلى مستوى "غير مسبوق" يتسم بالاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر والرغبة في مواجهة التحديات بشكل مشترك.
وقال ميشوستين لرئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في بكين "كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، الاتحاد يجعل من الممكن تحريك الجبال"
باريس تؤكد لبكين أنّ الدعم الفرنسي والأوروبي لأوكرانيا راسخ
أكّدت باريس مجدّداً الثلاثاء لمبعوث صيني أرسلته بكين إلى أوروبا للبحث عن حلّ سياسي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، أنّ فرنسا والاتّحاد الأوروبي مصمّمان على دعم كييف "على المدى الطويل" و"في كلّ المجالات".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ مديرها العام للشؤون السياسية والأمنية فريدريك موندولوني أكّد خلال استقباله المبعوث الصيني لي هوي على "المسؤولية الكاملة لروسيا عن اندلاع الحرب واستمرارها".
وأوضح البيان أنّ الدبلوماسي الفرنسي وإذ نقل لضيفه الصيني ترحيب فرنسا "باستئناف الحوار بين الصين وأوكرانيا"، شدّد على أنّ كييف "تمارس حقّها في الدفاع عن النفس" بتصدّيها للغزو الروسي.
كما أكّد موندولوني للمبعوث الصيني أنّ فرنسا والاتّحاد الأوروبي "عازمان على دعم (أوكرانيا) على المدى الطويل وفي كلّ المجالات".
ولي، السفير الصيني السابق لدى موسكو، يقوم بجولة أوروبية تستمر أسبوعاً يبحث خلالها إمكانية التوصّل إلى "حلّ سياسي" للحرب في أوكرانيا.
وقبل وصوله إلى باريس أمضى الدبلوماسي الصيني يومين في كييف ويوماً واحداً في بولندا.
ونشرت بكين في شباط/فبراير وثيقة من 12 نقطة تهدف إلى وضع حدّ للحرب في أوكرانيا، ودعت إلى الحوار واحترام سيادة جميع الدول. الا أن هذه الوثيقة لقيت انتقادا غربيا لصيغتها الغامضة.
وخلال زيارة لي وارسو طالبت بولندا الصين بـ"إدانة العدوان الروسي" على أوكرانيا.
وفي كييف، قال المبعوث الصيني لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين إنّه "لا يوجد دواء سحري لحلّ الأزمة".
وردّت أوكرانيا بالتشديد على أنّها لن تقبل "بأيّ اقتراح ينطوي على خسارتها أراضي أو تجميد النزاع".
وتحافظ روسيا والصين على علاقات وثيقة. وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في آذار/مارس حين قال إنّ العلاقات بين البلدين "تدخل حقبة جديدة".
روسيا والصين تعتزمان توقيع اتفاقيات ثنائية رغم الانتقادات الغربية
من المقرر أن توقع روسيا والصين يوم الأربعاء مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في إطار الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، إذ تواصل الجارتان العملاقتان تعزيز تعاونهما رغم الانتقادات الغربية لذلك.
ووفقا للحكومة الروسية فقد أجرى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وهو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ أرسلت موسكو الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أنه "نتيجة للمحادثات، من المقرر توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية"، دون الخوض في تفاصيل.
تأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من روسيا والصين إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع بشأن عدد من القضايا من بينها أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.
ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، فقد واصلت الصادرات الصينية إلى روسيا الارتفاع في أبريل نيسان وقفزت 153.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد تضاعفها في مارس آذار.
بيسكوف: روسيا ستحقق كل أهدافها في أوكرانيا
نقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول يوم الأربعاء إن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال عمليتها العسكرية الخاصة أو من خلال وسائل أخرى.
وقال بيسكوف لتاس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدرس إمكانية تجميد الصراع، إن روسيا "تأخذ فقط في اعتبارها استكمال عمليتها العسكرية الخاصة: ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة"