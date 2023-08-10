قمّة عالمية حول أمن الطاقة في بريطانيا..وروسيا غير مدعوّة

أعلن غرانت شابس، وزير الطاقة البريطاني، عن إصرار بريطانيا باستضافة قمّة عالميّة حول أمن الطاقة في الربيع المقبل، خلال مقابلة مع "بوليتيكو".

ويهدف الحدث، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، إلى محاولة تجنّب أزمة طاقة جديدة مثل تلك التي تلت الهجوم الروسي في 2022 أو خلال أزمة النفط في السبعينيات.

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وقال الوزير لبوليتيكو أنّه "لا يمكن تحقيق الأمن العالمي بدون حياد الكربون"، مضيفاً أنه "لا يكون الأمن العالمي متوافراً إذا كان ينبغي على ملايين الناس أن يغادروا أماكن سكنهم" بسبب آثار التغيّر المناخي.

خلافاً لروسيا التي لن تتم دعوتها، ستوجَه دعوة للصين. وتهدف هذه القمّة إلى جمع الدول المنتجة للنفط مثل السّعودية وقطر والإمارات وشركات الطاقة "بمختلف أنواعها" التي ستتم دعوتها على هامش القمة.

ومن مسوّغات القمّة، النظر في أمن الطاقة بطريقة يتم فيها تجنب اعتماد الدول بشكل كبير على مصدر واحد للطاقة، كما أضاف الوزير البريطاني ذاكراً بحسب بوليتيكو مثال ألمانيا تجاه الغاز الروسي أو فرنسا حيال الطاقة النووية.

ستبحث القمة أيضا في التهديدات المختلفة لأمن الطاقة بما يشمل مخاطر قيام روسيا أو مجموعات إرهابية بأعمال "خبيثة" وكذلك ظواهر مناخيّة قد تؤثر على إنتاج طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

ويأتي الكشف عن هذه القمة، فيما أعلنت الحكومة البريطانية في الآونة الأخيرة، رغم احتجاج منظمات بيئية، منح تراخيص جديدة للنفط والغاز في بحر الشمال وهو ما تعتبره الحكومة ضرورياً كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الحياد الكربوني في 2050.