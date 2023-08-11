ليفربول يتفوق على تشيلسي ويضم كايسيدو في صفقة انتقال قياسية بقيمة 140 مليون دولار

وافق نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على صفقة قياسية بريطانية تبلغ 110 ملايين جنيه استرليني (140 مليون دولار) للتعاقد مع الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب الوسط الدفاعي في برايتون، حسب ما أفادت الجمعة وسائل إعلام محلية.

وكان كايسيدو (21 عاماً) محط اهتمام تشلسي خلال نافذة سوق الانتقالات الحالية، غير أن برايتون رفض تحريره مقابل أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

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وستتخطى صفقة كايسيدو المبلغ القياسي السابق في برميرليغ الذي انفقه تشلسي لضم بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي في كانون الثاني/يناير مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.

كما سيكون برايتون أكبر المستفيدين من الصفقة، إذ ضم كايسيدو إلى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في عام 2021.

ويسعى ليفربول، خامس الدوري الموسم المنصرم، لتعزيز خط وسطه بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون (33 عاماً) والبرازيلي فابينو (29 عاماً) إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين تباعاً.

وفي حال انضمام كايسيدو إلى الـ"ريدز" فسيلعب مجدداً مع زميله السابق بطل مونديال قطر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الذي غادر برايتون إلى فريق مرسيسايد في حزيران/يونيو.