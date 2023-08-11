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شاهد: هزة طفيفة تضرب ولاية ملاطية التركية تعيد للسكان ذكريات الزلزال المدمر

صورة من الأرشيف ـ عمال إنقاذ ينتشلون رجلا كان تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر في 6 شباط/فبراير
صورة من الأرشيف ـ عمال إنقاذ ينتشلون رجلا كان تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر في 6 شباط/فبراير Copyright AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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الزلزال الذي بلغ قوته 5.3 على مقياس ريختر، وقع مساء الخميس. ولم يُبلغ عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات خطيرة حتى الآن. وملاطية هي إحدى المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أكثر من نصف عام.

أصيب 23 شخصًا بعد زلزال ضرب الخميس منطقة يشيل يورت الواقعة في ولاية ملاطية التركية. وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجة على مقياس ريختر. وشعر السكان بالزلزال الذي تم تسجيله على عمق 7 كيلومترات، في المناطق المحيطة حوالي الساعة 9 مساء.

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وأكد وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) وقوع 23 إصابة.

أكدت فرق الطوارئ المحلية انهيار مبنى مهجور، قائلة أن الإصابات ناجمة عن حالة الهلع والخوف وبسبب قفز البعض من شرفات بيوتهم.

وكان جنوب تركيا و الشمال السوري قد تعرضا في السادس من شباط/فبراير 2023 إلى زلزال مدمر أدى إلى مقتل أكثر من خمسين ألف شخص وإلى دمار هائل في المباني السكنية. وملاطية هي إحدى الولايات الإحدى عشرة التي صنفتها تركيا ولايات متضررة من ذلك الزلزال. 

المصادر الإضافية • ZZVNRP / د ب أ

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