المستوطنون الإسرائيليون يجبرون 500 فلسطينيا من الضفة الغربية على النزوح خلال 20 شهرا

أدى العنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي إلى تهجير قسري لحوالي 500 فلسطيني من سبع تجمعات سكنية فلسطينية في الأشهر العشرين الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين (NRC).

وقالت آنا بوفرزنيتس، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: "يتم محو مجمعات فلسطينية بأكملها من الخريطة، وهو إرث مخجل من العنف المستمر والترهيب والمضايقات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، وفي بعض الحالات بتشجيع من السلطات الإسرائيلية".

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هذه الظاهرة ليست بجديدة، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير ومتسارع منذ العام الماضي، وفي الأسبوع الماضي قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا على يد مستوطنين في قرية برقة الفلسطينية.

ووثقت الأمم المتحدة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 591 حادثة تتعلق بالمستوطنين، تسببت في إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما، بزيادة تقارب 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، عندما تم الإعلان عن العدد بالفعل. أكبر عدد من الحوادث منذ أن بدأت الأمم المتحدة تسجيلها في عام 2006.

قُتل 10 فلسطينيين وجُرح ما يقرب من 2000 في الضفة الغربية المحتلة، حتى الآن هذا العام، خلال حوادث عنف مع المستوطنين، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا.

"خنق المجتمعات الفلسطينية"

وقالت بوفرزنيتس إن "إنشاء البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يخنق المجتمعات الفلسطينية ويدمر سبل عيشهم ويعرض حياة الفلسطينيين للخطر. ليس أمام الفلسطينيين خيار سوى الفرار تاركين وراءهم منازلهم ومدارسهم ووظائفهم".

فتىان فلسطينيان يعبران شارعًا تضرر خلال عملية الجيش الإسرائيلي في يوليو / تموز في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، الخميس 3 أغسطس، 2023. AP Photo

ومؤخرا، تم ترحيل عشرات العائلات قسرا بمجموع 89 فلسطينيا، من بينهم 39 طفلا، من قرية رأس التين شرقي رام الله، بعد تزايد المضايقات والترهيب من قبل المستوطنين.

استولى المستوطنون الإسرائيليون على أراضي الرعي في المجتمع وأنشأوا كرمًا بجوار قاعدة عسكرية إسرائيلية، بحسب المجلس النرويجي للاجئين.

بحسب التقرير، يوجد حوالي 60 تجمعا سكنيا فلسطينيا آخر قد يتعرض سكانه بشكل كبير لخطر للتهجير القسري بسبب "عنف المستوطنين والجنود الإسرائيليين، والتوسع الاستيطاني، والسياسات والممارسات الإسرائيلية شديدة التمييز، بما في ذلك نظام التخطيط والتقسيم غير القانوني".

تشهد الضفة الغربية المحتلة أكبر دوامة عنف منذ الانتفاضة الثانية (2000-2005) وفي عام 2023، لقي 179 فلسطينيًا حتفهم في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معظمهم من المسلحين في اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية. المهاجمين ولكن أيضًا مدنيو، بينهم 32 قاصرًا.

في موازاة ذلك، شهدت المنطقة انتشار مجموعات فلسطينية مسلحة جديدة، نفذت الكثير من الهجمات وتسببت في مقتل 30 إسرائيليا، معظمهم من المستوطنين، خمسة منهم قاصرون و 3 رجال من العسكريين.