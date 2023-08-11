فيديو: الآلاف في النيجر يتظاهرون قرب قاعدة عسكرية فرنسية ويهتفون "تسقط فرنسا تسقط إكواس"

هتف المتظاهرون خلال التجمّع "فلتسقط فرنسا، فلتسقط إكواس"، وذلك غداة قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا انتهت بالموافقة على تدخّل عسكري محتمل في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى الحكم.

تجمّع آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر الجمعة قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، مطلقين شعارات مناهضة لباريس، ورافعين العلم الروسي.

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ورفع المتظاهرون أعلاماً روسية ونيجرية، مؤكّدين دعمهم للعسكريين الذي استولوا على السلطة، وخصوصاً قائدهم الجنرال عبد الرحمن تياني.

وقال عزيز رابح علي، العضو في نقابة طالبية تدعم النظام العسكري، "سندفع الفرنسيين إلى الرحيل. إكواس ليست مستقلّة، فرنسا تتلاعب بها. هناك تأثير خارجي".

وكان التجمّع مستمراً عصر الجمعة في أجواء هادئة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

ومنذ الانقلاب، يستهدف العسكريون فرنسا في شكل خاص، متّهمين إياها بأنها كانت وراء قرار دول غرب إفريقيا تفعيل "قوة الاحتياط" لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري.

وتنشر فرنسا في النيجر نحو 1500 من جنودها بهدف التصدّي للمجموعات الجهادية بالتعاون مع القوات المسلّحة النيجرية. ويتمركز قسم من هؤلاء في قاعدة في نيامي.