قادة الانقلاب في النيجر يهددون بقتل الرئيس المخلوع بازوم في حال أي تدخل عسكري

قال مسؤولان غربيان لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية الخميس إن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع في حالة أي تدخل عسكري من الدول المجاورة.

وأوضح مسؤول عسكري غربي، ان ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية بالتهديد باغتيال بازوم، خلال زيارتها للنيجر هذا الأسبوع.

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وأكد مسؤول أميركي آخر بصحة تهديد القتل، شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وكان بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد صرح الخميس، في ختام قمة لبحث الانقلاب في النيجر أن المجموعة لن تستبعد أي خيارات بما فيها استخدام القوة كحل أخير.

وتطالب "إيكواس" والدول الغربية بالعودة للنظام الدستوري والإفراج عن الرئيس بازوم المحتجز منذ انقلاب الـ 26 من يوليو/تموز.

ولم يقبل المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية كما تجاهل المهلة التي انتهت في 6 أغسطس/آب والتي حددتها "إيكواس" لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.