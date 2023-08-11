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عاجل. الوكالة الدولية للطاقة ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023 إلى أعلى مستوياتها

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الشهري يوم الجمعة.
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الشهري يوم الجمعة. Copyright Charlie Riedel/AP
بقلم:  يورونيوز
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الوكالة الدولية للطاقة ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023 إلى أعلى مستوياتها

رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى "أعلى مستوى سجّله على الإطلاق" ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر الجمعة.

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وذكرت الوكالة التي تتخذ مركزا لها في باريس أنه "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2,2 مليون برميل في اليوم" بالمقارنة مع العام 2022 "ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70% من الزيادة"، متوقعة أن "يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024"، علما أن الوكالة كانت تتوقع في شباط/فبراير بلوغ الطلب 101,9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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