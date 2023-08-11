فوز تاريخي: إسبانيا تهزم هولندا وتصل إلى نصف نهائي مونديال السيدات

ضمن تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم حققت سيدات إسبانيا فوزا ثمينا على هولندا، وتأهلن بذلك إلى دوري نصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخب.

تأهل المنتخب الإسباني للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي مونديال السيدات، بفوزه على هولندا وصيفة النسخة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد في مدينة ويلينغتون النيوزيلندية.

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وانتزعت سيدات "لا روخا" بطاقة التأهل بفضل هدف في الشوط الإضافي الثاني من سلمى بارالويلو (112)، بعدما كان التعادل سائدًا عقب تقدم إسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذتها بنجاح ماريونا كالدينتي، قبل أن تفرض الهولندية ستيفاني فان در غراخت شوطين إضافيين بهدف في الأنفاس الأخيرة (90+1).

وقالت بارالويلو البالغة من العمر 19 عامًا "إنه أمر مهم لنا جميعًا. لقد فعلناها. قاتلنا حتى النهاية. آمنّا بأنفسنا ". من جهته قال مدرب إسبانيا، خورخي فيلدا: "نواصل صنع التاريخ. كانت مباراة أصعب مما كان يمكن يُفترض أن تكون عليه".

المنتخب الإسباني يحتفل بالفوز على هولندا بعد المباراة AP Photo

لكن فريقه "واصل الكفاح" بالرغم من التعادل المتأخر لسيدات هولندا في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتلعب سيدات إسبانيا الثلاثاء المقبل أمام المنتخب الفائز من مواجهة اليابان والسويد في وقت لاحق الجمعة، لحجز مقعد في النهائي.