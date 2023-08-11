قتيل في قصف روسي على زابوريجيا وأوكرانيا تقر بصعوبة الوضع شمال شرق البلاد

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مقتل شخص وإصابة 14 في قصف روسي على زابوريجيا

أفاد مسؤولون أوكرانيون أن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 14 آخرين في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد الخميس.

وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على موقع تلغرام "اندلع حريق في مبنى سكني بعد أن قصفه المحتلون بصاروخ. تم الإبلاغ عن مقتل شخص حتى الآن".

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة أناتولي كورتييف إن 14 شخصا أصيبوا في القصف، بعد أن كان قد أفيد عن خمسة في البداية.

وأضاف أن من بين الجرحى طفلة في الثالثة من عمرها وفتى يبلغ 14 عاما.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة بالقرب من فندق ريكارتز في زابوريجيا الذي تعرض لهجوم صاروخي روسي الأربعاء أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة.

وأشار كورتييف إلى أن أربعة مبان على الأقل تضررت جراء القصف.

