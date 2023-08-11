قتيل في قصف روسي على زابوريجيا وأوكرانيا تقر بصعوبة الوضع شمال شرق البلاد

جرح 14 شخصا بينهم طفلة في الثالثة من عمرها وفتى يبلغ 14 عاما.
قال الجيش الأوكراني يوم الخميس، إن الوضع صعب شمال شرق البلاد حيث تكثف روسيا هجماتها. في هذه الأثناء يواصل حلفاء أوكرانيا دعمهم المالي، ففي الولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مساعدات إضافية للإنفاق العسكري بقيمة 14 مليار دولار.
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مقتل شخص وإصابة 14 في قصف روسي على زابوريجيا
أفاد مسؤولون أوكرانيون أن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 14 آخرين في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد الخميس.
وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على موقع تلغرام "اندلع حريق في مبنى سكني بعد أن قصفه المحتلون بصاروخ. تم الإبلاغ عن مقتل شخص حتى الآن".
وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة أناتولي كورتييف إن 14 شخصا أصيبوا في القصف، بعد أن كان قد أفيد عن خمسة في البداية.
وأضاف أن من بين الجرحى طفلة في الثالثة من عمرها وفتى يبلغ 14 عاما.
ونشر زيلينسكي مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة بالقرب من فندق ريكارتز في زابوريجيا الذي تعرض لهجوم صاروخي روسي الأربعاء أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة.
وأشار كورتييف إلى أن أربعة مبان على الأقل تضررت جراء القصف.
شاهد: رسائل روسيا في الفضاء أيضا.. إطلاق أوّل رحلة إلى القمر بعد 47 عاماًeuronewsرغم العقوبات الغربية والحرب مع ،تعتزم روسيا خوض رحلتها إلى القمر، حيث أطلقت، ليلة الخميس، أوّل مهمة لها إلى سطحه منذ ما يقرب من 50 عامًا. تأتي هذه الرحلة كتحدّ للغرب خصوصاً بعد توقف العلاقات المتبادلة على إثر انسحابها في العام الماضي من محطة الفضاء الدولية.
بايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار، وفق ما جاء في رسالة من مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يانغ.
كما طلبت إدارة بايدن إقرار مساعدة مالية إضافية بقيمة 8,5 مليار دولار للدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من النزاع، بحسب الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي.
وقالت شالاندا يانغ في الرسالة إن "الإدارة تطلب تمويلا إضافيا للمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية من شأنه أن يدعم أوكرانيا، فضلا عن البلدان والسكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم المتأثرين بالغزو الروسي الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا".
الجيش الأوكراني: الوضع صعب شمال شرق البلاد حيث تشن القوات الروسية هجوماً
تحدث الجيش الأوكراني الخميس عن وضع "صعب" في قطاع كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا حيث دفع هجوم شنته القوات الروسية السلطات إلى إجلاء المدنيين.
وقال سيرغي تشيريفاتي المتحدث باسم الجيش للقطاع الشرقي للجبهة على تلغرام مستعيداً عبارة استخدمتها كييف خلال الهجمات الروسية "الوضع ما زال صعباً لكنه تحت السيطرة".
وأضاف أن "الروس يحاولون السيطرة واختراق دفاعاتنا".