شاهد: رسائل روسيا في الفضاء أيضا.. إطلاق أوّل رحلة إلى القمر بعد 47 عاماً

رغم العقوبات الغربية والحرب مع ،تعتزم روسيا خوض رحلتها إلى القمر، حيث أطلقت، ليلة الخميس، أوّل مهمة لها إلى سطحه منذ ما يقرب من 50 عامًا. تأتي هذه الرحلة كتحدّ للغرب خصوصاً بعد توقف العلاقات المتبادلة على إثر انسحابها في العام الماضي من محطة الفضاء الدولية.

يعد إطلاق مركبة لونا-25 Luna-25 أوّل مهمّة روسية إلى القمر منذ عام 1976، عندما كان اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية رائدًا في استكشاف الفضاء. لكنّ هذه الريادة تلاشت بسبب مشكلات في التمويل وفضائح فساد.

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ستُطلق المركبة التي يبلغ وزنها 800 كيلوغرام تقريبًا على متن صاروخ سويوز الجمعة من قاعدة فوستوشني الفضائية في أقصى شرق روسيا في الساعة 02:10:57 بتوقيت موسكو (23:10:57 ت غ الخميس)، على أن تصل إلى مدار القمر بعد خمسة أيام.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أنّ "المركبة ستبقى في هذا المدار بين ثلاثة وسبعة أيام لاختيار المكان المناسب قبل الهبوط في منطقة القطب الجنوبي للقمر".

وقال مصدر في روسكوزموس اتصلت به وكالة فرانس برس إنّ "الوكالة تخطط لهبوط المسبار في حوالي 21 آب/أغسطس".

وفي مقابلة أجرتها معه مؤخرًا صحيفة روسيسكا غازيتا، قال ألكسندر بلوخين، أحد كبار المسؤولين في روسكوزموس "لأول مرة في التاريخ، سيتم الهبوط في القطب الجنوبي للقمر. حتى الآن، هبطت كل المهمات السابقة في المنطقة الاستوائية".

وأشارت وكالة الفضاء إلى أن المركبة التي ستبقى على سطح القمر مدة عام، ستكون مهمتها "أخذ (عينات) وتحليل التربة"، وكذلك "إجراء أبحاث علمية طويلة المدى".

"طموح أجدادنا"

هذه المهمة هي الأولى لبرنامج القمر الروسي الجديد الذي ينطلق بعدما حُرمت روسكوزموس من شراكتها مع الغرب، وفي حين تسعى موسكو إلى تطوير التعاون الفضائي مع الصين.

والطموحات كبيرة، وفقًا لخبير الفضاء الروسي فيتالي إيغوروف الذي قال " إنها المرة الأولى التي تحاول فيها روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي وضع مركبة على جرم سماوي".

وأوضح لوكالة فرانس برس أن "السؤال الأكبر هو: هل ستنجح في الهبوط؟"، مؤكدا أن المهمة "ذات أهمية كبيرة" بالنسبة لروسيا.

وعد الرئيس فلاديمير بوتين بمواصلة برنامج الفضاء الروسي على الرغم من العقوبات الغربية، مستذكرًا أن الإتحاد السوفياتي أرسل أول رجل إلى الفضاء في عام 1961، وسط تصاعد التوتر بين الشرق والغرب.

وقال بوتين، متحدثا في فوستوشني العام الماضي، "نحن نسترشد بطموح أسلافنا للمضي قدما، على الرغم من الصعوبات والمحاولات الخارجية لمنعنا من القيام بذلك".

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مهمة "محفوفة بالمخاطر"

ومع ذلك، فإن مهمة لونا-15 "محفوفة بالمخاطر"، بإعتراف رئيس روسكوزموس يوري بوريسوف الذي قال لفلاديمير بوتين خلال اجتماع في حزيران/يونيو إنّ "احتمال نجاح مثل هذه المهمات يُقدر بنحو 70%".

يجب أن تسقط الطبقة الأولى من قاذفة سويوز بالقرب من قرية شاختينسكي في منطقة خاباروفسك في الشرق الأقصى. وأعلنت السلطات إخلاء سكان القرية منذ صباح الجمعة.

أعادت آخر مهمة سوفياتية إلى القمر هي لونا-24 في عام 1976 عينات من التربة إلى الأرض.

يعد قطاع الفضاء مصدر فخر كبير لروسيا، فالسوفيات أطلقوا أول قمر اصطناعي هو سبوتنيك، وأرسلوا أول حيوان هي الكلبة لايكا إلى مدار الأرض، ثمّ أول رجل هو يوري غاغارين وأول امرأة هي فالنتينا تيريشكوفا. ولكن الولايات المتحدة تفوقت على الاتحاد السوفياتي بإرسالها أول رجل هبط على سطح القمر هو نيل أرمسترونغ في تموز/يوليو 1969.

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يواجه برنامج الفضاء الروسي الذي ما زال يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا صُممت في العهد السوفياتي صعوبة في الابتكار ويعاني من نقص مزمن في التمويل، مع إعطاء موسكو الأولوية للإنفاق العسكري.

كما شهد القطاع فضائح فساد وعددًا من عمليات الإطلاق الفاشلة، بينما يواجه تحديات متزايدة من قبل الولايات المتحدة والصين وكذلك من شركات خاصة، مثل سبايس إكس للملياردير إيلون ماسك.