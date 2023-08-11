فضيحة الوثائق السرية: مساعد ترامب يدفع ببراءته

مثل والت نوتا، مساعد ترامب الشخصي، أمام محكمة في فلوريدا، قائلًا إنه "غير مذنب" بخصوص التهم الجديدة الموجهة إليه حول تورطه في تآمر ترامب مع موظفيه في إخفاء وثائق سرية أخذها ترامب معه بعد مغادرته البيت الأبيض واحتفظ بها في منزله الشخصي.

دفع والت نوتا، المساعد الشخصي لدونالد ترامب، الخميس ببراءته من تهم فدرالية جديدة وُجهت اليه في قضية إخفاء الرئيس الأميركي السابق وثائق سرية في منزله. وتلاحق الحكومة الأميركية ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض في أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.

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نوتا ينكر التهم

ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي. وأنكر نوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس في شمال ميامي تهمتيْن جديدتين بعرقلة العدالة أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.

ورغم أن ترامب يواجه أيضا تهما جديدة، اثنتان منها متعلقتان بعرقلة سير العدالة، إلا أنه لم يُطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته. كما تم اتهام كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.

والت نوتا، مساعد ترامب الشخصي، يخرج من مبنى المحكمة AP Photo

ويقول المدعون العامون إن نوتا ودي أوليفيرا سألا موظفًا عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقا على المحققين بشأن تورطهم. ومَثل دي أوليفيرا أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب لافتقاره إلى محام من فلوريدا.

وترامب الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات وجهت إليه حتى الآن 40 تهمة جنائية في القضية معظمها بسبب انتهاكات مزعومة لقانون التجسس. وتم تحديد موعد محاكمته في أيار/مايو من العام المقبل. ويواجه ترامب شكاوى قضائية في ولايات عدة بشأن مجموعة متنوعة من المخالفات الجنائية المزعومة، في حين يستمر في المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.