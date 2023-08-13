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بعد 11 عاما من التأخير.. الجزائر تعلن انتهاء مشروع "الطريق السيار" أطول شبكة طرق في إفريقيا

مشروع "الطريق السيار" أو مشروع القرن
مشروع "الطريق السيار" أو مشروع القرن Copyright التلفزيون الجزائري الرسمي
بقلم:  يورونيوز
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دشن أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الجزائري السبت، الجزء الأخير من مشروع "الطريق السيار" أو مشروع القرن، الذي يربط مدينة الدرعان الواقعة في محافظة الطارف بالحدود التونسية على مسافة 84 كيلومترا وفقا للتلفزيون الجزائري الرسمي.

وقال رئيس الوزراء خلال حفل التدشين إن "الجزائر أصبح لديها أطول شبكة طرقات على الصعيد القاري بمسافة 141 ألف كلم، منها 9000 كلم طرق سريعة وبمعايير دولية."

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وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 13 مليار دولار.

يأتي انتهاء المشروع بعد تأخير 11 عاما بسبب قضايا فساد إضافة إلى مشاكل تقنية. 

وبحسب رئيس الوزراء ستتيح شبكة الطرقات الجديدة بتسهيل وزيادة المشاريع التجارية مع تونس. 

وبحسب الأرقام الرسمية للحكومة الجزائرية يبلغ طول الطريق الإجمالي حوالى 1216 كيلومترا، حيث يبدأ من حدود الجزائر الغربية مع المغرب ويربط حدودها الشرقية مع تونس.

المصادر الإضافية • التلفزيون الجزائري الرسمي

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