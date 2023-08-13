جنرال إسرائيلي سابق يشبه الفصل العنصري في الضفة الغربية بألمانيا النازية

كما انتقد الجنرال المتقاعد خضوع نتنياهو "لجماعات متطرفة ومجرمة" تسيطر على الوزارات السيادية.

قال القائد السابق للجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، عميرام ليفين، إن ما يحدث في الضفة الغربية يشبه الفصل العنصري الذي حدث في ألمانيا.

اعلان

تصريحات ليفين التي أدلى بها في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية (كان)، انتقد فيها سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسيطرة اليمين المتطرف على الوزارات المهمة في إسرائيل، كما أكد فيها أنه طوال 57 عاما الماضية كان هناك "فصل عنصري مطلق" في الضفة الغربية.

كما انتقد الجنرال احتياط ليفين طريقة تعاطي نتنياهو مع ما يحدث قائلًا "يقع في خطيئة الغطرسة، ويحيط به المتملقون بدلًا من الأشخاص الذين يمكن أن يعطوه صورًا واضحة وحقيقة للأشياء." مضيفًا "لا يوجد أي أحد يمكن أن يبقى في السلطة لفترة طويلة ولا يفعل ذلك."

وقال ليفين منتقدًا خضوع نتنياهو لجماعات متطرفة، ووضع وزراء مجرمين في مناصب سيادية، "مجموعة إجرامية من "فتيان التلال-الهضاب" استغلت ضعفه، هم لا يفهمون أصلا ما هي الديمقراطية. جاؤوا من الضفة الغربية. لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية منذ 57 عامًا. هناك فصل عنصري فقط."

وأضاف "في الخليل توجد شوارع لا يستطيع العرب أن يسيروا فيها مثلما حدث في ألمانيا."

الجنرال الإسرائيلي السابق قال في المقابلة بأنه لا يشفق على الفلسطينيين، ولكن يشفق على الإسرائيليين حيث قال: "أشفق على أنفسنا، نحن نقتل أنفسنا. نتنياهو فشل، لقد وضع المجرمين والهاربين من الخدمة العسكرية في مناصب سيادية، في بلد متحضر سيكون مكانهم السجن!"

خدم ليفين في الجيش الإسرائيلي من عام 1965 إلى عام 1998، بدأ كمظلي وترفع حتى استلامه القيادة الشمالية للجيش. كما شغل منصب نائب رئيس الموساد.