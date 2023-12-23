بقلم: يورونيوز

صلبان معقوفة ملونة بالأحمر.. تخريب قبر المستشار الألماني السابق هلموت شميت في هامبورغ

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تعرض قبر المستشار الألماني السابق هلموت شميت وزوجته في هامبورغ (الشمال) لأعمال تخريب تتمثل في رسم صلبان معقوفة، وفقًا لتقارير الشرطة، فيما وصفت وزارة الداخلية هذا الفعل بأنه "شنيع".

ذكرت الشرطة في هامبورغ لوكالة فرانس برس أنه تم العثور مساء الجمعة على صلبان معقوفة ملونة بالأحمر على قبرهما في إحدى المقابر في هامبورغ، وتمت إزالتهما فوراً.

ولا تملك الشرطة بعد أيّ معلومات عن هوية من ارتكب فعل التخريب هذا أو الدوافع ذات الصلة. والتحقيق ما زال جاريا.

وندّدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي كما كان هلموت شميدت بشدّة بهذا الفعل "الشنيع الذي يتناسى التاريخ".

وكتبت على حسابها في "إكس" أن "هلموت ولوكي شميت عارضا دائما ازدراء الإنسان والعنصرية ومعاداة السامية (...) إدراكا منهما لتاريخنا".

وشميت مولود في هامبورغ في 23 كانون الأول/ديسمبر 1918. وقد تولّى الحكم في ألمانيا الغربية بين 1974 و1982 في وقت كانت البلاد تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية.

وقد جسّد مفهوم "السياسة الواقعية" إبّان الحرب الباردة، وأطلق ليبرالية اقتصادية جديدة في أوساط الاشتراكيين الديموقراطيين في ألمانيا.

وتوفي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.