EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بعد 13 عامًا من البحث المكثف.. إغلاق تحقيق بجريمة خطف وقتل في ألمانيا لعدم وجود أدلة كافية

عناصر من الشرطة الفيدرالية الألمانية في هامبورغ، ألمانيا
عناصر من الشرطة الفيدرالية الألمانية في هامبورغ، ألمانيا Copyright Daniel Bockwoldt/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

أعلنت السلطات الألمانية، الإثنين، إغلاق تحقيق يتعلق بجريمة خطف وقتل ماريا بوجيرل التي ارتكبت عام 2010 والتي باتت قضية رأي عام حينها، بعد فشل العثور على المتهم.

وخطفت بوجيرل، البالغة 54 عامًا، وهي زوجة مصرفي ألماني من منزلها الواقع في هايدنهايم في جنوب غرب ألمانيا عام 2010.

اعلان

وطالب الخاطف بفدية بحوالي 300 ألف يورو، ونفذ الزوج المطلوب من الخاطف ولكن لم يتم إطلاق سراح الزوجة، وعثر على جثتها في 3 يونيو/ حزيران 2010 في منطقة حرجية.

وتبين من تشريح الجثة أنها طعنت حتى الموت.

وقال ممثلو الادعاء في بيان مشترك مع الشرطة إن التحقيق أُغلق "بعد 13 عامًا من البحث المكثف دون الحصول على أدلة جنائية كافية لتعقب الجاني".

المصادر الإضافية • أ ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ألمانيا توقف ضابطاً في الجيش بتهمة التجسس لصالح روسيا

ألمانيا أنفقت 55 ألف يورو على شعر ميركل ومكياجها منذ غادرت منصبها في 2021

ألمانيا توقف سوريًا يشتبه في ارتكابه جرائم حرب لحساب نظام الأسد

قتل ألمانيا جرائم غير محلولة خطف جريمة منظمة