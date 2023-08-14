سوناك عازم على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المانش

سجّل عام 2022 أرقاما غير مسبوقة إذ عبر 45 ألف شخص، على الرغم من مخاطر يتعرضون لها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لقي 27 شخصاً مصرعهم خلال محاولتهم عبور القناة.

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن أسفه الاثنين بعد "مأساة" غرق قارب أودى بستة مهاجرين في قناة المانش، مؤكداً عزمه على وضع حد للوافدين غير الشرعيين عبر هذا الممر الخطير للغاية.

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واعلن المتحدث باسمه أمام الصحافيين "أنها بالطبع مأساة مروعة وأن أفكار (رئيس الوزراء) مع عائلات وأصدقاء أولئك الذين فقدوا حياتهم".

وأضاف "إنه تذكير صارخ بخطورة هذه الممرات وبالأهمية الحيوية لتفكيك هذه العصابات الإجرامية"، معتبراً أنه "من المحق أن تتصرف الحكومة بشكل عاجل" للحد من هذا التوافد.

وأكد أن لندن تعمل مع فرنسا لاستخدام "كل الوسائل الممكنة" لمنع العبور غير القانوني إلى إنكلترا.

قضى ستة مهاجرين أفغان السبت إثر غرق زورق يقلّ أكثر من ستين مهاجراً في محاولة للوصول من سواحل شمال فرنسا إلى جنوب إنكلترا.

والاثنين، اعلنت السلطات الفرنسية أن شخصاً لا يزال مفقوداً بعد ان كانت البحرية قد ابلغت في البداية عن شخصين في عداد المفقودين.

وتقدر السلطات وجود ألف مهاجر حاليًا على الساحل الشمالي لفرنسا في انتظار توافر إمكان محاولة العبور، وفقًا لمصدر مطلع.

ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة، والتي زادت بشكل حاد في السنوات الخمس الماضية.

وسجّل العام 2022 أرقاماً غير مسبوقة إذ عبر 45 ألف شخص، على الرغم من مخاطر يتعرضون لها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021 لقي 27 شخصاً مصرعهم خلال محاولتهم عبور القناة.

والشهر الماضي أقرت الحكومة قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها الأمم المتحدة بشدة.

وليس هذا القانون السلاح الوحيد في ترسانة الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير الشرعية.

وفي آذار/مارس الماضي أبرمت لندن وباريس اتفاقاً تعهّدت بموجبه بريطانيا تمويل جهود فرنسا الرامية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من المغادرة نحو المملكة المتّحدة.

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تدعو جمعيات الدفاع عن اللاجئين إلى اعتماد وسائل قانونية وآمنة تُمكن المهاجرين من الوصول إلى الأراضي البريطانية بدون المخاطرة بحياتهم.