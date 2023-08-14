"إرهابيون" يقتلون جنودًا في النيجر إثر مواجهات والجيش المالي يشتبك مع جماعات "جهادية"

قُتل ستة جنود نيجريين وعشرة "إرهابيين" الأحد خلال معارك في غرب البلاد، حسب بيان للقيادة العليا للحرس الوطني تلي عبر التلفزيون.

وقد قُتل الجنود الستة وبينهم رئيس بعثتهم وأصيب واحد، حسب "حصيلة موقتة" أوردتها القيادة العليا.

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وذكر البيان أن الجنود النيجريين الذين كانوا في خمس مركبات "بدأوا مطاردة" ضد من اشتبهوا في أنهم جهاديون، عندما تعرضوا لمكمن نحو الساعة 11,00 (10,00 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالي عشرين كيلومترا من مدينة سانام في غرب البلاد.

ونصب المكمن "إرهابيون" كانوا يقودون "عشرات الدراجات النارية" وفق المصدر نفسه.

وأشار البيان إلى أن "عشرة إرهابيين" قُتِلوا خلال "عملية تمشيط" نفذتها "تعزيزات جوية وبرية"، لافتا إلى أن أربع دراجات نارية للمهاجمين "دُمّرت".

تقع سانام في تيلابيري، في ما يسمى منطقة "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو والتي تشكل مسرحا لعدد من الهجمات الجهادية.

وبرر قائد النظام الجديد الجنرال عبد الرحمان تياني الانقلاب بـ"التدهور الأمني" في البلاد التي قوضها عنف الجماعات الجهادية.

اشتباكات في مالي

من جهة أخرى، أعلن الجيش المالي أنّه سيطر إثر اشتباكات مع "إرهابيين" على قاعدة عسكرية في شمال البلاد بعدما أخلتها الأحد، قبل الأوان، بعثة الأمم المتّحدة (مينوسما) التي عزت انسحابها المبكر لـ"دواع أمنية".

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في منشور على منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّها و"لدواع أمنية" انسحبت الأحد من قاعدة "بير" قبل الأوان المحدّد أساساً.

وأوضحت مينوسما أنّها "بكّرت انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يشكّلها ذلك على خوذنا الزرق".

وناشدت البعثة "مختلف الأطراف المعنيين الامتناع عن أيّ عمل من شأنه زيادة تعقيد العملية".

وقوات حفظ السلام التي كانت في هذا المعسكر هي من بوركينا فاسو.

وبعيد انسحاب مينوسما من قاعدة بير أعلن الجيش المالي مساء الأحد أنّه خاض معارك مع "إرهابيين" سيطر في أعقابها على القاعدة.

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وقال الجيش في بيان إنّ قواته "استولت على معسكر بير قرابة الساعة 20:30 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) إثر حوادث عدة عرقلت حركتها".

وأوضح البيان أنّه في طريقها إلى قاعدة بير خاضت وحدات الجيش "اشتباكات مع جماعات إرهابية مسلّحة" ما أسفر عن سقوط "ستة قتلى وأربعة جرحى" في صفوف العسكريين.

ولم يوضح الجيش في بيانه هوية الجماعات المسلحة التي اشتبكت مع قواته.