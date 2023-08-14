إدانة رابعة محتملة لترامب في ولاية جورجيا الأميركية

من المتوقع أن يبدأ المدعون العامون الذين يحققون في محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب قلب نتيجة انتخابات 2020 في جورجيا الأميركية بتقديم أدلة إلى هيئة محلفين كبرى الإثنين، لما يمكن أن يكون لائحة اتهام مترامية الأطراف تطاول العديد من المتهمين.

وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الاميركي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

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وقال ترامب في منشور على صفحته على موقع "تروث سوشال" إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه ب "الفاشل" بعدم الادلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.

وكتب الرئيس السابق "اولئك الذين زيفوا وسرقوا الانتخابات هم من يقومون بالتلاعب.. وهم من يجب مقاضاتهم". ومن المتوقع تقديم لائحة الاتهام قبل نهاية الثلاثاء.

شهادة مزيفة عن فوز ترامب

ومن بين الحوادث التي من المرجح أن تبرز بين الاتهامات مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "ايجاد" الأصوات التي من شأنها قلب هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن في الولاية الجنوبية.

ويتوقع المحللون أيضا أن يتم تقديم اتهامات بشأن مخطط لإرسال شهادة مزيفة عن فوزه المزعوم في جورجيا إلى الكونغرس الأميركي، وكذلك بشأن شهادة زور أدلى بها مساعدو ترامب عن تزوير الانتخابات.

ومن المحتمل أن تعرض هذه القضية أيضا المضايقات التي تعرض لها اثنان من موظفي الاقتراع في مقاطعة فولتون والوصول إلى بيانات حساسة من مكتب انتخابات في مقاطعة ريفية جنوب أتلانتا بعد يوم واحد من أحداث الشغب في الكابيتول عام 2021.

وكانت هيئة محلفين كبرى "خاصة" منفصلة استمعت العام الماضي إلى 75 شاهدا وقدمت تقريرا سريا في شباط/فبراير، أوصى بالعديد من التهم.

ويتوقع محللون قضائيون أن تقوم المدعية العامة لمنطقة اتلانتا فاني ويليس بجمع الادعاءات ضد ترامب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصارا باسم ريكو) لولاية جورجيا.

وتجتمع هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون أيام الإثنين والثلاثاء. ويتوقع مراقبو المحاكم المحلية أن تقوم ويليس بإنهاء وتقديم أي اتهامات توافق عليها اللجنة في غضون يومين، وهو الجدول الزمني المعتاد لقضايا الابتزاز.