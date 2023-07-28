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ترامب يتعهد مواصلة السباق الرئاسي حتى لو حكم عليه

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب Copyright Evan Vucci/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

قال الرئيس السابق خلال مقابلة مع المذيع اليميني جون فريدريكس عبر الإذاعة ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه، "كلا على الإطلاق. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك".

أكد الرئيس االأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده.

وسئل دونالد ترامب، الذي يبلغ من العمر 77 عاما، والذي يُعدّ المرشّح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، عن الاتهامات الفدرالية والتهم التي يواجهها بعد يوم من إضافة المدعين الفدراليين ثلاث تهم جنائية للائحة الاتهام الموجهة ضده والمتعلقة بقضية الوثائق السرية.

وقال الرئيس السابق خلال مقابلة مع المذيع اليميني جون فريدريكس عبر الإذاعة ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه، "كلا على الإطلاق. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك".

وأضاف "حتى المجانين في اليسار المتطرف يقولون كلا على الإطلاق وإن هذا لن يوقفني ... هؤلاء الناس مرضى. ما يفعلونه مروع للغاية".

وأوضح ترامب أن رؤساء سابقين من بينهم باراك أوباما وجورج دبليو بوش قاموا "بأخذ وثائق"، مشيرا إلى أن أسلافه أقدموا على سلوك مشابه للجرائم التي تم اتهامه بارتكابها. وقال: "لم يمر أحد بهذا ... هذا جنون".

وسبق أن وجه الإتهام إلى ترامب مطلع حزيران/يونيو الماضي في إطار هذا الملف، ولكن في وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته بفلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.

ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور للقضاء.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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