شاهد: قاذفات قنابل استراتيجية روسية تحلق فوق مياه محايدة

قالت روسيا إن قاذفات قنابل استراتيجية تابعة لها حلقت ضمن رحلات "مخطط لها" فوق مياه محايدة لعدة بحار في شمال الكرة الأرضية وفوق المحيط المتجمد الشمالي.

قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إن قاذفات قنابل استراتيجية روسية حلقت فوق المياه المحايدة للبحار الشمالية. وقال البيان إن العديد من القاذفات الاستراتيجية، بما في ذلك قاذفات من طراز Tu-160 و Tu-95ms و Tu-22m3، حلقت فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبحر بارنتس وبحر النرويج وبحر شرق سيبيريا وبحر تشوكشي وبحر بوفورت والمحيط المتجمد الشمالي.

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وقال قائد الطيران بعيد المدى، سيرغي كوبيلاش، وفقا للبيان: "تم تنفيذ جميع الرحلات في توافق صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي". وأضاف أن "طياري الطيران بعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادي".

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من محتوى الفيديو وتاريخ ومكان التقاط المقاطع التي نشرتها وزارة الدفاع في موسكو.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الهولندية إنها جهزّت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 في وقت مبكر من يوم الإثنين عندما تم مراقبة قاذفتين روسيتين حلقتا باتجاه المجال الجوي لهولندا.

فيما قالت القوات الجوية الدنماركية إن طائرات إف-16 دنماركية تعرفت على الطائرات الروسية التي كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق، لكن القاذفات لم تدخل المجال الجوي الدنماركي.