شاهد: إضراب ثالث لطياري "راين إير" في بلجيكا

قال المطار إن الإضراب، الثالث خلال موسم الصيف، أثر على 15 ألف مسافر كانوا يخططون للسفر الاثنين أو الثلاثاء خلال عطلة عيد انتقال العذراء في بلجيكا في منتصف آب/اغسطس.

نفذ طيارون بلجيكيون الإثنين إضرابا جديدا ضد شركة "راين اير" الإيرلندية، ما اجبر الشركة على إلغاء 88 رحلة عبر مطار شارلوروا البلجيكي أحد مراكزها الأوروبية الأكثر ازدحامًا.

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وينتقد طيارو "راين إير" في بلجيكا عدم رغبة الشركة الإيرلندية في احترام اتفاقية جماعية تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في العام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.

وقال كيفن كام، وهو طيار في شركة راين إير:"خلال فترة الإغلاقات في كوفيد، اتفقنا على تخفيض أجورنا بنسبة 20٪ لمساعدة الشركة. وتعهدت الشركة بإعادة هذه الرواتب بعد ذلك، إلا أن الشركة لم تعيد الرواتب كاملة كما وعدت."

وتتهم نقابات الطيارين الشركة بعدم احترام القانون البلجيكي وبتحقيق أرباح بفضل "الإغراق الاجتماعي" الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى.