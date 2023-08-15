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شاهد: أفغانيات يتظاهرن في باكستان تنديدًا بحكم طالبان في كابول

التظاهرة في أفغانستان
التظاهرة في أفغانستان Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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تظاهرت أفغانيات مهاجرات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تنديدًا بحكم طالبان في أفغانستان، تزامنًا مع الذكرى الثانية لعودة الحركة إلى السلطة.

وقالت الناشطة الحقوقية الأفغانية مولودة تاوانا، خلال التظاهرة: "هذه الذكرى مظلمة في تاريخ أفغانستان".

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ولفتت تاوانا، في حديث لـ"فرانس برس"، إلى أن "الشعب الأفغاني خسر كل حقوقه الإنسانية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالمرأة التي باتت ممنوعة من العمل أو الخروج من المنزل".

من جهتها، رأت الناشطة مونيسا مبارز أنه "منذ حوالي عامين ونحن نصرخ في الشوارع، لكن حتى اليوم لا يزال المجتمع الدولي صامتًا ولا يتخذ أي قرار ضد طالبان".

وتعهدت حركة طالبان الثلاثاء بمقاومة أي تهديد لاستقلال أفغانستان، خلال إحياء الذكرى الثانية لتوليها السلطة و"استعادة" البلاد.

وذكرت السلطات في بيان أن "استعادة كابول أثبتت مرة أخرى ألا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية وضمان بقائه في هذا البلد".

وأضافت أنه "لن يُسمح لأي محتلّ بتهديد استقلال وحرية أفغانستان".

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