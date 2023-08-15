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شاهد: الرئيس الأمريكي يتعهد بزيارة هاواي في أقرب وقت

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في ميلووكي في ولاية ويستكانسن، الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في ميلووكي في ولاية ويستكانسن، الولايات المتحدة. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه سيزور هاواي التي شهدت حرائق غابات هي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن للاطّلاع على الأضرار ومواساة الناجين.

تصريحات الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاما جاءت خلال زيارته مصنعا في ويسكونسن، وقد خصّص مطلع خطابه للأوضاع في هاواي حيث قضى 99 شخصا على الأقل من جراء حرائق اجتاحت جزيرة ماوي.

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وقال بايدن "زوجتي جيل وأنا سنزور هاواي في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى حرصه على عدم "عرقلة" جهود الإغاثة.

وأي زيارة رئاسية هي عملية معقدّة على المستويين اللوجستي والأمني، وتتطلّب تعاون وكالات محلّية عدة، وهو ما من شأنه أن يُفقد عمليات الإغاثة عديدا هي بأمس الحاجة إليه.

وبايدن الذي سارع إلى إعلان الحرائق في هاواي "كارثة كبرى" ما حرّر أرصدة فدرالية لاستخدامها في تقديم المساعدات، قال إنه تحدّث مرارا إلى حاكم هاواي جوش غرين.

وشدّد بايدن على أن سلطات هاواي ستحصل على كل ما تحتاج إليه بعدما وجّه إليه خصومه الجمهوريون انتقادات على خلفية استجابة للكارثة اعتبروها غير كافية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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