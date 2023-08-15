قضية الوثائق السرية: مدير عقار ترامب يمثل مجددا أمام المحكمة ويدفع ببراءته

يواجه مدير عقار ترامب في مارالاغو، كارلوس دي أوليفيرا، عدة تهم، من بينها التآمر مع ترامب لحذف فيديو كاميرات مراقبة.

دفع مدير عقار دونالد ترامب في منتجع مارالوغو في فلوريدا ببراءته الثلاثاء من التهم المرتبطة بقضية إساءة تعامل الرئيس السابق المفترضة مع وثائق حكومية سريّة بعدما غادر منصبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية. ويتّهم مدّعون ترامب بأنه حمل عشرات الوثائق السريّة معه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، ومن بينها خطط مرتبطة ببرامج نووية، وهو أمر يقولون إنه عرّض الأمن القومي للخطر.

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والت نوتا، المساعد الشخصي لدونالد ترامب Seth Wenig/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

ووُجِّهت اتهامات لموظفَين هما مدير العقار كارلوس دي أوليفيرا والمساعد الشخصي لترامب والتين نوتا. ومثل دي أوليفيرا الثلاثاء أمام محكمة فدرالية في فورت بيرس، على بعد نحو 200 كلم شمال ميامي، حيث تم استدعاؤه لجلسة مقتضبة لإبلاغه بالتهم الموجّهة إليه. اتّهم المدعون دي أوليفيرا بالتخطيط مع ترامب ونوتا لحذف لقطات من كاميرا المراقبة منعا لوصولها إلى أيدي المحققين. واتُّهم ترامب والموظفان بالتآمر لعرقلة القضاء والتلاعب بالأدلة.

يواجه نوتا وأوليفيرا أيضا تهم الإدلاء بشهادة كاذبة بعدما أكدا لعناصر أمن فدراليين عدم علمهما بأي شيء عن الوثائق التي احتفظ بها ترامب في مقر إقامته في فلوريدا. ودفع ترامب ونوتا ببراءتهما سابقا في القضية لكن لم يكن بإمكان أوليفيرا القيام بذلك نظرا إلى أنه كان بحاجة لمحام محلي.

من المقرر أن تبدأ المحاكمة في أيار/مايو 2024، أي في خضم الحملات الانتخابية للاقتراع الرئاسي.

يعد ترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية بالمجموع في أربع ولايات قضائية مختلفة الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، إذ أنه متقدّم بفارق كبير على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس. تم توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق أربع مرّات منذ آذار/مارس. وترتبط قضية فلوريدا وقضيتان أخريان بمحاولاته المفترضة تغيير نتيجة انتخابات 2020 التي فاز فيها جو بايدن. أما القضية الرابعة فهي في نيويورك وتتعلّق بأموال دفعها لإسكات نجمة أفلام إباحية.