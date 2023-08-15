شاهد: جنود روس يفتشون سفينة شحن في البحر الأسود بعد إطلاق الرصاص عليها

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تقول إنها تظهر جنودها وهم يفتشون سفينة شحن في البحر الأسود، بعد أن أطلقوا الرصاص عليها من أجل إجبارها على التوقف.

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو تظهر جنودًا روسيين يقتحمون سفينة شحن كانت تبحر في البحر الأسود يوم الـ 13 من آب/ أغسطس، ويوجّهون فوهات بنادقهم إلى أفراد الطاقم. وقالت موسكو إن جنودها صعدوا إلى متن السفينة التي تحمل اسم "سوكرو أوكان" حتى يتمكنوا من "تفتيشها" ومعرفة إذا ما كانت تنقل "بضائع محظورة" وهي متوجهة نحو ميناء إزمايل الأوكراني.

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وقالت وزارة الدفاع الأحد إن طلقات تحذيرية أطلقت في السابق على السفينة لإجبارها على التوقف. ولم تستطع يورونيوز التحقق عبر مصدر مستقل من صحة وتاريخ ومكان التقاط الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

وبعد استكمال عملية التفتيش، سُمح لـ"سوكرو أوكان" بمواصلة رحلتها.

يعد إزمايل حاليا الممر الرئيسي لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. بعد انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في تموز/يوليو، قصفت موسكو موانئ في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا اعتُبرت أساسية لتصدير الحبوب علما أنها كانت آمنة في ظل الاتفاق.