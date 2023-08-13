سبعة قتلى بينهم رضيعة في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

فيما أعلنت روسيا عن أنها أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار يوم الأحد فوق منطقة بيلغورود وأخرى فوق منطقة كورسك.
قُتل ستة أشخاص بينهم رضيعة في قصف روسي الأحد استهدف منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو.
وقال الوزير عبر تلغرام إن "روسيا قتلت ستة أشخاص في منطقة خيرسون".
ومن ثم تم الإعلان عن وفاة طفل يبلغ 12 عاما.
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الطفلة التي قتلت عمرها 23 يوما
من بين الضحايا الذين قتلوا في القصف الروسي على خيرسون طفلة تبلغ 23 يومًا. قتلت مع والدتها ووالدها بحسب وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو. وكان الابن الذي يبلغ 12 عامًا في وضع حرج في المستشفى قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.
روسيا تسقط طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار يوم الأحد فوق منطقة بيلغورود وأخرى فوق منطقة كورسك، كلاهما على الحدود مع أوكرانيا.
خيرسون
كانت خيرسون واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها في أيلول/سبتمبر. وانسحبت القوات الروسية من المدينة في أواخر العام الماضي، الا أنها واصلت استهداف التجمعات السكنية فيها.
طلقات تحذيرية روسية باتّجاه سفينة شحن متّوجة إلى ميناء أوكراني
أعلنت موسكو بأن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية باتّجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إزمايل الأوكراني.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن سفينة "فاسيلي بيكوف" رصدت سفينة شحن ترفع علم بالاو لدى إبحارها "باتّجاه ميناء إزمايل الأوكراني". وأضافت أنه "لإجبار السفينة على التوقف، أطلقت السفينة الحربية الروسية طلقات تحذيرية من أسلحة آلية صغيرة".
موسكو تتوعد أوكرانيا بالرد على "هجومها الإرهابي" على جسر القرم
نددت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت بما وصفته بأنه "هجوم إرهابي" أوكراني على جسر القرم، قائلة إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتعهدت بالرد عليه.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان على تلغرام "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية ولن تمر دون رد".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إن قواتها أحبطت هجوما بالصواريخ شنته أوكرانيا على الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربط شبه جزيرة القرم بروسيا عبر مضيق كيرتش. وضمت موسكو القرم من أوكرانيا في 2014.
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت أيضا عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت شبه الجزيرة.
ارتفاع محصول الحبوب الأوكراني 5% في 2023
قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة الأوكرانية يوم السبت إن محصول أوكرانيا من الحبوب هذا العام يتجاوز التوقعات وربما يكون أكبر خمسة بالمئة من 2022 بفضل أحوال الطقس المواتية.
وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها على الصعيد العالمي، لكن إنتاجها تأثر بالغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير شباط 2022.
وقال تاراس فيسوتسكي، الوكيل الأول لوزير الزراعة، للتلفزيون الرسمي "هذا (المحصول) أكثر من المتوقع، بفضل أحوال الطقس الجيدة وهطول أمطار في الصيف، ربما يكون الإنتاج أكبر خمسة بالمئة من 2022".
ولم يفصح عن الحجم المقدر للمحصول، لكنه قال إن مزارعين أجروا درسا بالفعل لنحو 23 مليون طن متري من الحبوب.
وقالت الوزارة هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يكون محصول الحبوب في 2023 عند نحو 56.4 مليون طن أو أكبر اثنين بالمئة من 2022.
موسكو تعلن التصدي لهجوم صاروخي أوكراني فوق جسر القرم
صدت الدفاعات الجوية الروسية السبت هجوماً صاروخياً فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها، وفق ما أفادت السلطات الموالية لموسكو والجيش الروسي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجسر تعرض لهجوم باستخدام صاروخ من طراز إس -200 المضاد للطائرات تم تحويله لشن ضربات برية.
وأضافت عبر تلغرام "تم رصد الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".
Two missiles shot down over the Kerch Bridge - "head" of Crimea Aksenov.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 12, 2023
The crossing was allegedly not damaged.
Aksenov's "advisor" claims that the smoke on the bridge is a "smoke cover" created by rescue services. He says traffic will resume moving in the nearest future.
By… pic.twitter.com/XOwOT5f3pD
وتحدث حاكم القرم سيرغي أكسيونوف، من جانبه، عبر تلغرام عن اسقاط صاروخين أوكرانيين وليس واحداً فقط قرب مضيق كيرتش، موضحا أن "جسر القرم لم يصب بأضرار".
واورد اوليغ كريوتشوف، مستشار الحاكم، ان القوات الخاصة اطلقت حاجبا من الدخان كوسيلة دفاع إضافية، لافتا الى أن حركة السير على الجسر "ستستأنف قريبا".
روسيا تُسقط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم
أعلنت روسيا السبت أنها أسقطت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة بينما تم إخضاع ست طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
وفي موسكو، قال مسؤولون الجمعة إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.
وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
وفي تموز/يوليو، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.
Russian troops in occupied Crimea are having another thrilling round of tag with drones. They're claiming a heroic score of 20 drones down, while local sources share videos of Novoozerne military base under attack. Earlier buildup of military equipment had been spotted in the… pic.twitter.com/GLou6EcsMt— Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 12, 2023
شويغو يتفقد الأسطول الشمالي
قالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام يوم السبت إن الوزير سيرغي شويغو تفقد الحاميات التابعة للأسطول الشمالي بمنطقة القطب الشمالي النائية.
وقالت الوزارة إن مجموعة من السفن الحربية الروسية انطلقت في البحر لأداء مهام في منطقة القطب الشمالي بالمحيط المتجمد الشمالي.
وأضافت الوزارة أن شويغو تفقد البنية التحتية العسكرية وكذلك "الجاهزية للتحرك لحماية منشآت حيوية والدفاع عنها".
وذكرت أن مجموعة السفن الحربية تشمل المدمرة فايس-أدميرال كولاكوف وسفينة الإنزال ألكسندر أوتراكوفسكي وقاطرة الإنقاذ ألتاي.
أوكرانيا: قتيلان جراء قصف روسي لخاركيف وزابوريجيا
قال مسؤولون أوكرانيون إن عجوزا وشرطيا لقيا حتفهما صباح السبت بسبب قصف القوات الروسية لحي سكني في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا ولمنطقة زابوريجيا في الجنوب.
According to Klymenko, Orikhiv's 31-year-old police captain was killed. Four of the injured were also police officers.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 12, 2023
The wounded are receiving medical treatment and several of them are in critical condition, Klymenko added.
وقال أوليه سينهوبوف حاكم خاركيف على تلغرام "أطلق العدو النار في حوالي الساعة 0510 هذا الصباح على قرية كوبيانسك-فوجلوفي بمنطقة كوبيانسك. تضرر مبنى سكني. ولقيت امرأة عمرها 73 عاما حتفها".
⚡️Minister: Russian forces hit Orikhiv with guided bomb, killing 1, injuring 12.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 12, 2023
Interior Minister Ihor Klymenko wrote on Aug. 12 that Russian forces struck the city of Orikhiv in Zaporizhzhia Oblast with a guided bomb, killing one person and injuring 12 others.
وفي هجوم منفصل على بلدة أوريخيف بمنطقة زابوريجيا، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو عبر تلغرام إن شرطيا قتل وأصيب 12 شخصا من بينهم أربعة من رجال الشرطة.
وأضاف الوزير أن القوات الروسية استخدمت قذيفة جوية موجهة في القصف.