سبعة قتلى بينهم رضيعة في قصف روسي على جنوب أوكرانيا

صدت الدفاعات الجوية الروسية السبت هجوماً صاروخياً فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها، وفق ما أفادت السلطات الموالية لموسكو والجيش الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجسر تعرض لهجوم باستخدام صاروخ من طراز إس -200 المضاد للطائرات تم تحويله لشن ضربات برية.

وأضافت عبر تلغرام "تم رصد الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".

Two missiles shot down over the Kerch Bridge - "head" of Crimea Aksenov.

The crossing was allegedly not damaged.



Aksenov's "advisor" claims that the smoke on the bridge is a "smoke cover" created by rescue services. He says traffic will resume moving in the nearest future.



