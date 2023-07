الحرب في أوكرانيا: بروكسل تفرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشينكو وزيلينسكي يحذر من الفساد

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على حظر تصدير المعدات القتالية وقطع غيار الطائرات إلى بيلاروس، وتوسيع العقوبات على الحليف الروسي لمشاركته في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت وزارة خارجية إسبانيا، التي تترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن العقوبات الجديدة جاءت رداً على "الوضع في بيلاروس وتورط مينسك في العدوان الروسي على أوكرانيا".

ونشر سفير ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي، أرنولداس برانكيفيسيوس، أن الحظر يغطي "البضائع التي تستخدم في ساحة المعركة وقطع الطيران ذات الاستخدام المزدوج"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قائمة جديدة من الأفراد.

