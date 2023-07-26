الحرب في أوكرانيا: بروكسل تفرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشينكو وزيلينسكي يحذر من الفساد

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دهم منزل نائب أوكراني بعدما أمضى إجازة في المالديف

أعلنت اجهزة الأمن الأوكرانية الأربعاء أنها دهمت منزل نائب أمضى إجازته في فندق فخم في جزر المالديف، رغم القيود الصارمة المفروضة على مسؤولي الدولة على صعيد أخذ قسط من الراحة في الخارج خلال الحرب مع روسيا.

وذكرت أجهزة الأمن في بيان أنها قامت مع مكتب التحقيقات الحكومي (DBR) "بمداهمات في منزل النائب الذي استراح في جزر المالديف بحجة رحلة مهنية".

وأعلن مكتب التحقيقات أنه يحقق في "مشروعية" رحلة النائب يوري أريستوف (48 عاماً) من الحزب الرئاسي والذي شوهد منتصف تموز/يوليو في فندق خمس نجوم في هذا الأرخبيل بالمحيط الهندي.

كشفت وسائل الإعلام هذه القضية التي أثارت غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يؤكد ضرورة أن تكون الشخصيات السياسية مثالا يحتذى به.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية الثلاثاء إن تفضيل "الجزر والمنتجعات الساحلية في زمن الحرب خيانة لمبادئ الدولة". وتوجه الى النواب والعاملين في القطاع العام "عليكم أن تعملوا في أوكرانيا ومن أجل مصالح الشعب الأوكراني".