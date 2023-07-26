الحرب في أوكرانيا: بروكسل تفرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشينكو وزيلينسكي يحذر من الفساد

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على حظر تصدير المعدات القتالية وقطع غيار الطائرات إلى بيلاروس، وتوسيع العقوبات على حليف موسكو بسبب مشاركته في الحرب الروسية على أوكرانيا.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
دهم منزل نائب أوكراني بعدما أمضى إجازة في المالديف
أعلنت اجهزة الأمن الأوكرانية الأربعاء أنها دهمت منزل نائب أمضى إجازته في فندق فخم في جزر المالديف، رغم القيود الصارمة المفروضة على مسؤولي الدولة على صعيد أخذ قسط من الراحة في الخارج خلال الحرب مع روسيا.
وذكرت أجهزة الأمن في بيان أنها قامت مع مكتب التحقيقات الحكومي (DBR) "بمداهمات في منزل النائب الذي استراح في جزر المالديف بحجة رحلة مهنية".
وأعلن مكتب التحقيقات أنه يحقق في "مشروعية" رحلة النائب يوري أريستوف (48 عاماً) من الحزب الرئاسي والذي شوهد منتصف تموز/يوليو في فندق خمس نجوم في هذا الأرخبيل بالمحيط الهندي.
كشفت وسائل الإعلام هذه القضية التي أثارت غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يؤكد ضرورة أن تكون الشخصيات السياسية مثالا يحتذى به.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية الثلاثاء إن تفضيل "الجزر والمنتجعات الساحلية في زمن الحرب خيانة لمبادئ الدولة". وتوجه الى النواب والعاملين في القطاع العام "عليكم أن تعملوا في أوكرانيا ومن أجل مصالح الشعب الأوكراني".
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروس
وافق الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على حظر تصدير المعدات القتالية وقطع غيار الطائرات إلى بيلاروس، وتوسيع العقوبات على الحليف الروسي لمشاركته في الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت وزارة خارجية إسبانيا، التي تترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن العقوبات الجديدة جاءت رداً على "الوضع في بيلاروس وتورط مينسك في العدوان الروسي على أوكرانيا".
ونشر سفير ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي، أرنولداس برانكيفيسيوس، أن الحظر يغطي "البضائع التي تستخدم في ساحة المعركة وقطع الطيران ذات الاستخدام المزدوج"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قائمة جديدة من الأفراد.
#Kosovo imposes the 11th package of #sanctions against #Russia and #Belarus— The Geopost (@theGeopost) July 26, 2023
At the meeting held today, the Government of Kosovo approved the package of 11 new sanctions against Russia and Belarus related to the war in #Ukraine, proposed by the Ministry of Foreign Affairs and… pic.twitter.com/d1MISRn2ep
وذكرت رويترز أن القرار لا يزال يتعين الانتهاء منه وسيدخل حيز التنفيذ إذا لم تبد أي دولة من الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 اعتراضات في اللحظة الأخيرة بحلول يوم الجمعة.
الرئيس الأوكراني يحذر من الفساد ويشدد على عدم التسامح مع أي خيانة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه لن يتسامح مع أي فساد أو خيانة في شؤون الدولة بينما تقاتل بلاده لإيجاد وسيلة للدفاع عن نفسها ضد الغزاة الروس.
وقد قدم زيلينسكي نداءات لمكافحة الفساد في خطابه الليلي بالفيديو حيث ظهرت قضيتان بارزتان وهما اعتقال مسؤول تجنيد عسكري متهم بالاختلاس الجماعي وأحد أعضاء البرلمان المتهم بالتعاون مع روسيا.
تعهد بمنح أوكرانيا 244 مليون دولار لإزالة الألغام
قالت يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن حلفاء كييف تعهدوا بتخصيص 244 مليون دولار بالإضافة إلى معدات خاصة من أجل جهود إزالة الألغام في البلاد.
وأضافت سفيريدينكو، وهي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد أيضا، في بيان على موقع الحكومة الإلكتروني "مهمتنا ليست فقط إزالة الألغام من المنطقة بأكملها من أجل إنقاذ أرواح الناس، وإنما أيضا تسريع هذه المهمة... هذه مسألة انتعاش اقتصادي لأنه كلما أسرعنا في استخراج الألغام من الأرض تطور العمل عليها بشكل أسرع".
لغمت روسيا مساحات شاسعة من أراضي أوكرانيا بعدما أوقفت غزوها الشامل الأولي في النصف الأول من العام الماضي قبل أن تنقل قواتها إلى الشرق.
قدرت وزارة الخارجية الأمريكية في أوائل ديسمبر كانون الأول أن نحو 160 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية بحاجة إلى فحص لاحتمال وجود ألغام ومتفجرات. وهذه المساحة تقارب نصف مساحة ألمانيا.
القضاء الروسي يعلن قناة تلفزيونية مستقلة "غير مرغوب فيها"
أعلن القضاء الروسي الثلاثاء قناة "دوجد" التلفزيونية المستقلة "غير مرغوب فيها"، ممهدا لملاحقات جنائية بحق صحافييها والمشتركين فيها ومانحيها، في فصل جديد من القمع الذي يستهدف المجتمع المدني في البلاد.
وقناة "دوجد" (المطر بالروسية) انشئت العام 2010 وكانت ابرز قناة معارضة في روسيا. لكن استقلالها وكيفية اختيار تحقيقاتها دفعا المشتركين في الكوابل الى تهميشها اعتبارا من 2014.
ومنعت من البث في الاول من آذار/مارس 2022 بعيد بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا بعدما ندد به صحافيوها، وانتقلت الى لاتفيا.
لكن الهيئة اللاتفية لتنظيم وسائل الاعلام منعتها بدورها من البث في كانون الاول/ديسمبر الفائت متهمة اياها بدعم موسكو. واعتبرت ادارة القناة ان هذا القرار "ظالم وعبثي" وباتت مذاك تبث من هولندا.
والثلاثاء، عزت النيابة الروسية في بيان قرارها الى "انتهاكات منهجية للقوانين المتصلة بوسائل الاعلام" والى كون القناة توظف افرادا اعتبروا "عملاء لجهات اجنبية".
الأمم المتحدة تطالب بالعدالة لأسرى حرب أوكرانيين قتلوا في سجن أولينيفكا
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إلى تحقيق العدالة لعشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين قُتلوا قبل عام في قصف على مكان اعتقالهم في سجن أولينيفكا الذي تسيطر عليه روسيا.
قُتل أكثر من 50 أسير حرب أوكرانيا في 29 تموز/يوليو 2022 جراء تدمير السجن الواقع في دونيتسك في المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا شرق أوكرانيا. وكانوا مقاتلين استسلموا بعد أسابيع من حصار مجمع آزوفستال في ماريوبول.
تتهم موسكو كييف بقصف هذا المعتقل، الأمر الذي تدحضه السلطات الأوكرانية مؤكدة أن الأسرى قتلوا على أيدي القوات الروسية.
وقال تورك في بيان "أسرى الحرب الذين أصيبوا أو قتلوا في أولينيفكا وأقاربهم يستحقون معرفة الحقيقة ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يصل إلى كوريا الشمالية
وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إلى كوريا الشمالية لحضور احتفالات الذكرى السبعين للهدنة في الحرب بين الكوريتين، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.
وقالت الوزارة إن "الوفد العسكري الروسي الذي يترأسه وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، الجنرال سيرغي شويغو، وصل إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" وتحديدا إلى بيونغ يانغ، مضيفة أن وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام كان في استقبال نظيره في المطار.
الاتحاد الأوروبي يدرس دعم تكاليف نقل الحبوب الأوكرانية
قال مفوّض الزراعة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن التكتل يمكنه مساعدة أوكرانيا في تصدير الجزء الأكبر من حبوبها عبر طرق برية ويمكنه دعم تكاليف النقل بعدما ألغت روسيا اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وازدادت المخاوف من عدم وصول الإمدادات الأوكرانية إلى مستهلكين هم بأمس الحاجة إليها في مختلف أنحاء العالم بعدما انسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتّفاق تم إبرامه برعاية الأمم المتحدة يتيح تصدير الحبوب بحرا.
العام الماضي أقام الاتحاد الأوروبي ما اصطلح على تسميته "ممرات تضامن" تتيح نقل المنتجات الأوكرانية خصوصا عبر رومانيا وبولندا، في مسعى لتوفير مسارات بديلة إلى الأسواق العالمية بعد الغزو الروسي.
عقب محادثات مع وزراء الزراعة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل قال مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشوفسكي إن التكتل "مستعد للتصدير عبر ممرات التضامن إلى كل مكان تقريبا".
ولفت فويتشوفسكي إلى أنه سيعد مقترحا لاستخدام أموال للاتحاد الأوروبي في "دعم تكاليف نقل" المنتجات الأوكرانية بواسطة قطارات وشاحنات عبر أراضي التكتل للحفاظ على انخفاض الأسعار.
وقال "نظرا لوجود خطر يتمثل باستفادة روسيا من الوضع لأن تكلفة شراء الحبوب من روسيا قد تكون أقل مقارنة بشرائها من أوكرانيا".
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.
وتشمل المساعدات ذخائر لأنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت وقاذفات صواريخ هيمارس، بالإضافة إلى قذائف مدفعية ومدرعات ومعدات أخرى من مخزون الجيش الأميركي، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان منفصل أنها مخصصة لمساعدة "الأوكرانيين على استعادة الأراضي" التي احتلتها القوات الروسية، مندداً بالضربات الروسية التي استهدفت ميناء أوديسا الاستراتيجي.
بعد انسحابها في منتصف تموز/يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بدأت روسيا بقصف مناطق الموانئ في منطقة أوديسا.
يأتي هذا الإعلان في خضم هجوم مضاد للجيش الأوكراني يهدف إلى صد القوات الروسية في شرق وجنوب البلاد.
لندن: أي محاولة روسية لمنع خروح الحبوب من أوكرانيا "غير مقبولة"
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء أن أي جهود روسية لمنع خروج الحبوب من أوكرانيا ستكون أمرا "غير مقبول على الإطلاق"، في حين حذّر وزير خارجيته من استهداف سفن مدنية في البحر الأسود.
وقال سوناك إنه أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "وأوضح أن أي محاولة روسية لمنع خروج الحبوب من أوكرانيا هي أمر غير مقبول على الإطلاق".
I spoke to @ZelenskyyUa earlier and made it clear that any Russian attempt to stop grain leaving Ukraine is completely unacceptable.— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 25, 2023
We must continue to stand with Ukraine. https://t.co/E1NoKXF042
وكان وزير خارجيته جيمس كليفرلي قد أعرب في منشور على تويتر عن تخوّف المملكة المتحدة من خطط روسية لعرقلة تصدير الحبوب.
وقال إن "المملكة المتحدة تعتقد أن روسيا يمكن أن تصعّد حملتها لتدمير الصادرات الغذائية الأوكرانية باستهداف سفن مدنية في البحر الأسود".