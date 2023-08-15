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نيمار في الصدارة.. ما هي أغلى صفقات الانتقالات في كرة القدم؟

البرلزيلي نيمار
البرلزيلي نيمار Copyright Michel Spingler/Copyright 2019 The AP
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يُعتبر انتقال اللاعب البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

بات لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بتعاقده مع تشلسي الإنكليزي مقابل 133 مليون يورو قادماً من مواطنه برايتون، ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

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وفيما يلي أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

1- نيمار (البرازيل): من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

PAUL MILLER/AFP or licensors
نيمارPAUL MILLER/AFP or licensors

2- كيليان مبابي (فرنسا): من موناكو الفرنسي إلى باريس سان جرمان موسم 2017-2018 مقابل 180 مليون يورو.

CLEMENT MAHOUDEAU/AFP or licensors
كيليان مبابيCLEMENT MAHOUDEAU/AFP or licensors

3- مويسيس كايسيدو (الإكوادور): من برايتون الإنكليزي إلى تشلسي الانكليزي عام 2023 مقابل 133 مليوناً.

KARIM JAAFAR/AFP or licensors
مويسيس كايسيدوKARIM JAAFAR/AFP or licensors

4- جواو فيليكس (البرتغال): من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 126 مليوناً.

JAVIER SORIANO/AFP or licensors
جواو فيليكسJAVIER SORIANO/AFP or licensors

5- ديكلان ريس (إيرلندا/إنكلترا): من وست هام يونايتد الإنكليزي إلى أرسنال الانكليزي عام 2023 مقابل 122 مليوناً.

HENRY NICHOLLS/AFP or licensors
ديكلان ريسHENRY NICHOLLS/AFP or licensors

6- إنسو فرنانديس (الأرجنتين): من بنفيكا إلى تشلسي عام 2023 مقابل 121 مليوناً.

David Cliff/Copyright 2023 The AP
إنسو فرنانديسDavid Cliff/Copyright 2023 The AP

7- فيليبي كوتينيو (البرازيل): من ليفربول الإنكليزي إلى برشلونة عام 2018 مقابل 120 مليوناً (إضافة إلى 40 مليون مكافآت، حسب تقارير صحافية).

Joan Monfort/Copyright 2021 The AP
فيليبي كوتينيو في برشلونةJoan Monfort/Copyright 2021 The AP

8- أنطوان غريزمان (فرنسا): من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة عام 2019 مقابل 120 مليوناً.

Joan Monfort/Copyright 2021 The AP
أنطوان غريزمان في برشلونةJoan Monfort/Copyright 2021 The AP

9- جاك غريليش (إنكلترا): من أستون فيلا الإنكليزي إلى مانشستر سيتي عام 2021 مقابل 117 مليوناً.

Shuji Kajiyama/Copyright 2022 The AP
جاك غريليشShuji Kajiyama/Copyright 2022 The AP

10- إدين هازار (بلجيكا): من تشلسي إلى ريال مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 115 مليوناً.

Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP
إدين هازارManu Fernandez/Copyright 2023 The AP

المصادر الإضافية • أ ف ب

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