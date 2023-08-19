من توتي إلى بيرلو.. إيطاليا تودّع أحد أبرز مدربيها ومكتشف جواهرها الكروية

فقدت كرة القدم الإيطالية أحد أشهر أركانها السبت بعد وفاة المدرّب كارلو ماتسوني عن عمر يناهز 86 عاماً. بيرلو نعاه عبر صفحته في إكس ونادي آي سي ميلان وصفه بالخصم الوفي.

وستبدأ المباريات في جميع أنحاء إيطاليا بدقيقة صمت في نهاية هذا الأسبوع تكريماً لماتسوني مدرب روما ونابولي وبريشيا السابق.

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وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم "نقول وداعاً لأيقونة حقيقية لكرة القدم الإيطالية".

بعدما وضع حداً لمسيرته الكروية المتواضعة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، انتقل ماتسوني الى التدريب في طريقه لتسجيل رقم قياسي بإشرافه على 792 مباراة في الدوري الإيطالي على مدار ما يقارب أربعة عقود أشرف خلالها على 15 نادياً من دون أن يفوز بأي لقب كبير.

لكن على الرغم من افتقاره للألقاب، كان ماتسوني مدرباً يحظى باحترام كبير وكان له حضور كبير في أروقة الكرة الإيطالية وساهم في صناعة نجوم عدّة.

لعب دوراً بارزاً في جعل فرانتشيسكو توتي أحد رموز نادي روما والمنتخب الإيطالي، حيث قاده إلى الفريق الأول في أوائل التسعينيات ولعب دور الوالد الروحي في مسيرته عندما كان في بداياته.

كذلك، كان مؤثراً في مسيرة لاعب الوسط أندريا بيرلو عندما كان الأخير معاراً إلى صفوف بريشيا من إنتر عام 2001، وتمكن ماتسوني من تغيير مركز بيرلو من صانع ألعاب متقدم، أي لاعب 10 حقيقي، إلى صانع ألعاب متأخر في الملعب كي يتمكن من إشراكه الى جانب روبرتو باجيو.

ونعاه بيرلو عبر حسابه في إكس قائلاً "أحب أن أتذكرك هكذا. أنا مدين لك كثيراً. أنا فخور بلقائك وبأنك جعلتني أكبر كرجل وكلاعب كرة قدم".

ونعاه أيضاً نادي آي سي ميلان واصفاً إياه بـ"الخصم الوفي".