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27 قتيلاً ومئات الجرحى حصيلة الاشتبكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

دخان يتصاعد خلال الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في طرابلس بليبيا
دخان يتصاعد خلال الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في طرابلس بليبيا Copyright Yousef Murad/Copyright 2023 .
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أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا (حكومي)، الثلاثاء، مقتل 27 وإصابة أكثر من مئة شخص، إثر الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، منذ مساء الاثنين.

وأكّد المركز، في بيان، إنّ "عدد الوفيات المسجلة بلغ 27 قتيلا و106 جرحى"، كحصيلة مبدئية للمواجهات المسلّحة التي اندلعت في العاصمة الليبية بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة، منذ مساء الإثنين.

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وأضاف أن "فرق المركز تمكّنت من إخلاء 234 عائلة من مناطق الاشتباكات"، وأعلن المركز عن جهوزيته الكاملة لاستقبال أيّ نداء إغاثة.

ومسوّغ الإشكال هو اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب لآمر اللواء "444" محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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