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مبادرة "الماء مقابل الكهرباء" تجمع بين إسرائيل والإمارات والأردن

محطة كهرباء أوروت رابين على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الخضيرة، إسرائيل، يوم الأحد 6 نوفمبر 2022.
محطة كهرباء أوروت رابين على البحر الأبيض المتوسط بالقرب من الخضيرة، إسرائيل، يوم الأحد 6 نوفمبر 2022. Copyright Ariel Schalit/AP.
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بموجبها ستبيع إسرائيل ما يقرب من 7 مليارات قدم مكعب من المياه المحلاة سنويا لعمان مقابل شراء القدس للكهرباء الخضراء من حقل الطاقة الشمسية التي تمولها الإمارات في الأردن.

التقى وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع نظيريه الإماراتي والأردني في أبو ظبي مساء الإثنين، إلى جانب مسؤولين إقليميين وأمريكيين كبار آخرين.

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وكانت مبادرة "الماء مقابل الكهرباء" على طاولة النقاش، التي بموجبها ستبيع إسرائيل ما يقرب من 7 مليارات قدم مكعب من المياه المحلاة سنويا لعمان مقابل شراء تل أبيب للكهرباء الخضراء من حقل الطاقة الشمسية التي تموّلها الإمارات في الأردن.

وتم خلال اللقاء الثلاثي صياغة التفاصيل المتعلقة بمخطط شامل من المقرر توقيعه في اتفاقية "جي4" (G4) من قبل إسرائيل والإمارات والأردن والولايات المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب28"، الذي سيعقد في دبي نهاية هذا العام.

ودعا الوزير الإسرائيلي نظيره الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر لزيارة الدولة العبرية، قائلا "اتفقنا على التعاون بين بلدينا في مشاريع تعزيز الطاقة والطاقة المستدامة".

كاتس، الذي من المقرر أن يصبح وزيرا للخارجية في غضون عام واحد، هو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة في ديسمبر الماضي.

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