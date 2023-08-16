صندوق "الثروة السيادي" النرويجي يحقق أرباحاً نصف سنوية تتجاوز 143 مليار دولار

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تحقيق أرباح قدرها 1501 مليار كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة.

وجاء في تقرير نشره الصندوق اليوم إنّ استثماراته في الأسهم "شهدت أداء قوياً في النّصف الأوّل من 2023 بعد ضعفها في 2022. ويقدّر عائد استثمارات الأسهم بـ13.7% خلال هذه الفترة".

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وأضاف التقرير أنّ شركات التكنولوجيا حققت أعلى عائد في النصف الأول بنسبة 38.6% بعد عام ضعيف في 2022.

وقال الصندوق "استفاد القطاع من الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من كبرى شركات الإنترنت والبرمجيات وموردي أشباه الموصلات".

ومع ذلك ، كان العائد الإجمالي للصندوق أقل 0.23 نقطة مئوية عن العائد على المؤشر القياسي.

ومنذ بداية العام، استفاد أكبر صندوق في العالم من ضعف الكرونة، مما أدى إلى زيادة قيمة الأصول المحتفظ بها بالدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى.

وكذا، في غضون ستة أشهر، محا الصندوق خسائره الضخمة التي تكبدها العام الماضي والتي بلغت 142.9 مليار يورو نتيجة للحرب في أوكرانيا والانكماش الاقتصادي العالمي.

ويذكرأنّ حجم الصندوق يبلغ 1.4 تريليون دولار ويستثمر إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، ويملك في المتوسط 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم، كما يستثمر في السندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة.

كما يستثمر في السندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة.