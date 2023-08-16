دعت دول عدة الثلاثاء إلى حل سلمي للأزمة في النيجر، قبل يومين من عقد دول غرب إفريقيا اجتماعاً عسكرياً لبحث تدخل محتمل في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاحه انقلاب منذ نحو ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك توجه رئيس الوزراء النيجري الجديد المعيّن من الجيش علي محمد الأمين زين الثلاثاء إلى نجامينا حيث استقبله الرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس ديبي إتنو في "زيارة عمل"، بحسب ما أعلنت السلطات في تشاد الدولة المجاورة للنيجر.

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وكان مقررا أن يعقد رؤساء أركان جيوش دول "إيكواس" اجتماعهم في أكرا في 12 آب/ أغسطس، لكنه أرجئ "لأسباب فنية"، وستستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد مصدر عسكري إقليمي ومصدر في "إكواس".

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