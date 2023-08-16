دعت دول عدة الثلاثاء إلى حل سلمي للأزمة في النيجر، قبل يومين من عقد دول غرب إفريقيا اجتماعاً عسكرياً لبحث تدخل محتمل في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاحه انقلاب منذ نحو ثلاثة أسابيع.
إلى ذلك توجه رئيس الوزراء النيجري الجديد المعيّن من الجيش علي محمد الأمين زين الثلاثاء إلى نجامينا حيث استقبله الرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس ديبي إتنو في "زيارة عمل"، بحسب ما أعلنت السلطات في تشاد الدولة المجاورة للنيجر.
وكان مقررا أن يعقد رؤساء أركان جيوش دول "إيكواس" اجتماعهم في أكرا في 12 آب/ أغسطس، لكنه أرجئ "لأسباب فنية"، وستستضيفه العاصمة الغانية الخميس والجمعة 17 و18 منه، وفق ما أفاد مصدر عسكري إقليمي ومصدر في "إكواس".
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مقتل 17 جنديا في النيجر في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو
قتل 17 جنديا نيجريا على الأقل وأصيب عشرون آخرون في هجوم نفّذه مسلّحون يرجح أنهم جهاديون الثلاثاء قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في نيامي الأربعاء.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "فرقة من القوات المسلحة النيجرية كانت تتحرك بين بوني وتورودي، وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو"، مشيرة الى أن "الحصيلة غير النهائية" بين الجنود هي 17 قتيلا و20 جريحا إصابة ستة منهم خطرة، وأن جميعهم "تم إجلاؤهم الى نيامي".
دعوات دولية إلى حل سلمي في النيجر قبل اجتماع عسكري لدول غرب إفريقيا
دعت دول عدة الثلاثاء إلى حل سلمي للأزمة في النيجر، قبل يومين من عقد دول غرب إفريقيا اجتماعاً عسكرياً لبحث تدخل محتمل في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاحه انقلاب منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لصحافيين "لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد، اي عودة الانتظام الدستوري. واعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة".
وفي وقت سابق الثلاثاء شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس العسكري في مالي الجنرال أسيمي غويتا خلال اتصال هاتفي "على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا".
وكانت مالي الدولة المجاورة للنيجر أعربت عن تضامنها مع العسكريين الذين استولوا على السلطة في نيامي، فور تنفيذهم الانقلاب.
إلى ذلك توجه رئيس الوزراء النيجري الجديد المعيّن من الجيش علي محمد الأمين زين الثلاثاء إلى نجامينا حيث استقبله الرئيس الانتقالي لتشاد محمد إدريس ديبي إتنو في "زيارة عمل"، بحسب ما أعلنت السلطات في تشاد الدولة المجاورة للنيجر.
بلينكن: لا يزال هناك "مساحة للدبلوماسية" لإعادة الامور الى نصابها في النيجر
اعتبر وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الثلاثاء انه لا يزال هناك فرصة للدبلوماسية لاعادة الامور الى نصابها في النيجر، مع استمرار ضغوط دول غرب افريقيا على الانقلابيين في نيامي.
وصرح بلينكن للصحافيين "لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد، اي عودة الانتظام الدستوري. واعتقد انه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة".
بوتين يدعو الى حلّ سلمي لأزمة النيجر في اتصال مع الزعيم المالي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى حلّ سلمي لأزمة الانقلاب في النيجر، وذلك خلال اتصال الثلاثاء مع أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري في مالي التي سبق أن حذّرت دول غرب إفريقيا من أي تدخل عسكري في نيامي.
وقال الكرملين إن الاتصال تخلله "تشديد على أهمية حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصرا".
رؤساء أركان دول "إكواس" يجتمعون الخميس والجمعة لبحث الوضع في النيجر (مصادر عسكرية وسياسية)
يجتمع رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس والجمعة في غانا لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع السبت لكن تم إرجاؤه "لأسباب فنية". ويأتي موعده الجديد بعد أسبوع من قرار قادة الجماعة نشر "قوة احتياط" تابعة لإكواس لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر في أعقاب انقلاب 26 تموز/يوليو على الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم، من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل.
وزير خارجية الرئيس النيجري المخلوع يتحدّث عن "مذابح" في نيامي
تحدّث وزير خارجية الرئيس النيجري محمد بازوم الذي أطيح في انقلاب، الإثنين عن "مذابح" في العاصمة نيامي، من دون تحديد الجهة التي تتعرّض لها.
وقال الوزير حسومي مسعودو في مقابلة أجرتها معه محطتا "راديو فرانس إنترناسيونال" الإذاعية و"فرانس 24" التلفزيونية "حاليا في نيامي (...) هناك مذابح مع جحافل من الشباب المدفوعين بالكراهية العنصرية والاتنية. (...) لهذا السبب من الملحّ وضع حد لذلك وإعادة النيجر إلى مسار السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي".
لكن مسعودو لم يحدد الجهة التي تتعرّض لهذه "المذابح".
النظام العسكري يستدعي سفير النيجر في أبيدجان إثر تصريحات للرئيس العاجي
أعلن النظام العسكري الذي تولّى السلطة في نيامي، الاثنين في بيان، أنّه استدعى سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا اعتبر الانقلابيّون أنّها ترقى إلى حدّ "الإشادة بالعمل المسلّح" ضدّ نيامي.
وفي إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب إفريقيا لتدخّل مسلّح مُحتمل بهدف استعادة الديموقراطية في البلاد، ندّد العسكريّون الانقلابيّون بـ"حماس" واتارا "لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق".
تجاوز الأزمات
أعلن رئيس الوزراء الذي عيّنه العسكريون في النيجر الإثنين أن بلاده قادرة على "تجاوز" هذه العقوبات.
وقال علي محمد الأمين زين الإثنين معلقا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية، في مقابلة أجراها معه موقع "دويشته فيله" الألماني، "نعتقد أنه حتى لو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بدّ من أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه".
وإذ أكد أن نيجيريا وإكواس شريكان مهمان للنيجر، حذّر قائلا "إذا تبيّن لنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية".