"أوروبا أصبحت هنا".. انتقال نيمار يفجّر فرحة في قلوب السعوديين ويتهافتون على شراء قميصه

بعد نجاحها في ضمّ لاعبين محترفين دوليين، يأتي انضمام النجم البرازيلي نيمار إلى نادي الهلال السعودي ليؤكّد هاجس المملكة بتحسين صورتها الرياضية والانتقال بالدوري المحلي إلى مصاف الدوريات الدولية. وتصبّ هذه التغيّرات ضمن رؤية 2030، التي تسعى لإعادة تسويق صورة السعودية كبلد أكثر انفتاحا وتقدما.

تهافت السعوديون، إثر توقيع المهاجم البرازيلي نيمارعقده الجديد مع نادي الهلال السّعودي، على شراء قميصه من متجر الهلال في الرياض.

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وعبّر الناس عن فرحتهم بانضمام النجم نيمار إلى الدوري السعودي، خصوصاً بعد سلسلة تغييرات شهدتها الرياضة السعودية مع ضمّ رونالدو إلى صفوف نادي النصر وبنزيمة وكانتي إلى نادي اتحاد جدة.

وقال أحد المتسوقين" أوروبا أصبحت هنا".

جماهير نادي الهلال السعودي يصطفون لشراء قمصان تحمل اسم ورقم المهاجم البرازيلي نيمار FAYEZ NURELDINE/AFP

ونوّه خبير كرة القدم في الشرق الأوسط وآسيا، ليام ويكس، بخبر إنتقال نيمار مشيراً إلى انعكاس هذه التعاقدات الضخمة الأخرىعلى نموّ الدوري السعودي.