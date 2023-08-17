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كيف يمكن سرقة كلمات المرور بمجرد سماع ضربات لوحة المفاتيح؟ عند الذكاء الاصطناعي الخبر اليقين!

امرأة تكتب على لوحة مفاتيح في نيويورك
امرأة تكتب على لوحة مفاتيح في نيويورك Copyright Jenny Kane/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
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قالت مجموعة من الباحثين في دراسة نُشرت في 3 أغسطس / آب الجاري، إن أداة الذكاء الاصطناعي يمكنها فك شيفرة النص، بما في ذلك كلمات المرور، من خلال الاعتماد على أصوات ضغطات المفاتيح المسّجلة عبر Zoom ومن المحتمل أن تصيب بنسبة 93%.

أظهر نموذج الذكاء الاصطناعي الذي طوّره الباحثون معدّل دقة بنسبة 93٪ في فكّ ضغطات المفاتيح، وفقًا لمجموعة من الباحثين في جامعة دورهام وجامعة ساري ورويال هولواي و جامعة لندن.

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وقام مؤلفو هذا البحث بابتكار نموذج بواسطة  الذكاء الاصطناعي (AI)، يستمع إلى الأصوات من لوحة مفاتيح جهاز MacBook Pro أثناء استخدام تطبيق ZOOM . وخلال التجربة، تمكّن الذكاء الاصطناعي من تفكيك 9 من أصل 10 كلمات مرور.

وارتفع معدل الدّقة هذا إلى 95٪ عندما تمّ تسجيل ضغطات المفاتيح باستخدام iPhone 13 mini.

وأوضحت الدراسة، وفقًا لما نقلته "بيزنس إنسايدر"، أنّ "كلمات المرور التي تحتوي على كلمات كاملة ستكون الأكثر عرضةً للتفكيك". 

وأشار مؤلفو البحث أنّ "استخدام لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس ووجود ضوضاء في الخلفية عند الكتابة يعقّد مهمة الذكاء الاصطناعي".

وتأتي هذه الدراسة لتفاقم من حجم مخاوف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، الذي يتهدد الخصوصية والأمان.

وكان إثنان من المتخصصين قد دقا ناقوس الخطر في عام 2019، بشأن المخاطر المتزايدة من تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي وما يخلّفه من نقاط ضعف في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ما قد يؤدي حتماً إلى تعاظم تهديدات الأمن السيبراني.

قالت مريم مهرنزاد، إحدى مؤلفي الدراسة والأستاذة المساعدة في جامعة رويال هولواي في لندن، لموقع "إنسيدر" إنّ "مجتمع الأمن السيبراني يحتاج إلى التوصل إلى حلول أفضل لتمكين المواطنين من استخدام التقنيات الحديثة دون خوف".

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