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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صور عملية اقتحام مدينة جنين فجر الخميس

عربات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. أرشيف
عربات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. أرشيف Copyright Majdi Mohammed/ AP
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نشر الجيش الإسرائيلي الخميس مقطع فيديواليوم، لعملية الاقتحام التي شهدتها مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل فلسطيني.

وقال جيش الدولة العبرية في بيان "إن القوات الخاصة كانت تنفذ عملية لاعتقال 2 من النشطاء المشتبه بهم، وتعرضت القوة لإطلاق نار وردت على مصدرها."

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حاصرت القوة الإسرائيلية مبنى يضم مخبزا ومنزلا، وقامت باقتحامه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد الشاب مصطفى الكستوني (32 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم الخميس". 

وأكّدت الوزارة في بيان منفصل إصابة "إحدى موظفات وزارة الصحة (34 عاماً) تعمل في المهن الطبية المساندة برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين".

المصادر الإضافية • أ ب

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