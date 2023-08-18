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شاهد: الشرطة السويدية تعتقل سيدة حاولت منع سلوان موميكا من حرق المصحف مجددا

سيدة ترش سلوان موميكا بمطفأة حريق خارج السفارة الإيرانية في ستوكهولم، السويد.
سيدة ترش سلوان موميكا بمطفأة حريق خارج السفارة الإيرانية في ستوكهولم، السويد. Copyright Fredrik Sandberg/AP
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اعتقلت الشرطة السويدية سيدة قامت برش سلوان موميكا بمطفأة حريق أثناء إقدامه مرّة أخرى على حرق القرآن خارج السفارة الإيرانية في ستوكهولم، يوم الجمعة.

يظهر الفيديو، سيدة ترش مسحوقا أبيض على اللاجئ العراقي سلوان موميكا خلال تظاهرة خارج السفارة الإيرانية في ستوكهولم، الجمعة وعناصر من الشرطة بملابس مدنية يقتادونها بعيدا.

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لم يصب موميكا بأي أذى واستأنف المظاهرة التي سمحت بها السلطات السويدية. وكان المذكور قد داس على المصحف ثم أحرقه في عدة مناسبات أهمها في تظاهرة أمام جامع ستوكهولم الرئيسي أواخر حزيران/يونيو وفي أول أيام عيد الأضحى .

وقالت المتحدثة باسم الشرطة تاو هاج إن السيدة اعتقلت للاشتباه بتعكيرها النظام العام وممارسة العنف ضد ضابط شرطة.

وأضافت لوكالة الأنباء تي تي: "لقد أزعجت النظام العام. سيتم احتجازها حتى تتوقف عن ذلك وسيتم استجوابها عن الجريمة في الوقت المناسب".

يعتبر التجديف جريمة في العديد من البلدان. وجد تحليل أجراه مركز بيو للأبحاث أن 79 دولة وإقليماً من بين 198 دولة تمت دراستها لديها قوانين أو سياسات على الكتب في عام 2019 تحظر التجديف، والذي يُعرَّف بأنه "الكلام أو الأفعال التي تعتبر ازدراءًا لله أو لأشخاص أو أشياء تعتبر مقدسة". في سبع دول على الأقل- أفغانستان وبروناي وإيران وموريتانيا ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية- وقد يُحكم على من يرتكب تلك الأفعال بالإعدام.

المصادر الإضافية • أ ب

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