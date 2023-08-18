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واشنطن تفرض عقوبات على جماعتين مسلحتين وقيادات في شمال سوريا

شعار وزارة الخزانة الأمريكية
شعار وزارة الخزانة الأمريكية Copyright AP Photo
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وفقاً للوزارة فإن لواء سليمان شاه متهم بتعريض سكان عفرين للاختطاف والابتزاز. في حين أن فرقة الحمزة متهمة بعمليات خطف وسرقة وتعذيب.

على خلفية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فرضت واشنطن عقوبات على اثنتين من الجماعات المسلحة في شمال سوريا هما لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة.

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت قائد لواء سليمان شاه وقائد فرقة الحمزة على قائمة العقوبات على خلفية الانتهاكات الجسيمة بحق سكان منطقة عفرين في شمالي سوريا.

وفقاً للوزارة فإن  لواء سليمان شاه متهم بتعريض سكان عفرين للاختطاف والابتزاز. في حين أن فرقة الحمزة متهمة بعمليات خطف وسرقة وتعذيب.

وجاء في بيان الوزارة أن "هذه الجماعات المسلحة فاقمت المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمالي سوريا وأعاقت انتعاش المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان".

وأضافت الوزارة: "استهدف اللواء سكان عفرين الأكراد، وكثير منهم يتعرضون للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى إلى أن يضطروا إلى ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة لإعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.... وتدير الفرقة (الحمزة) أيضاً مراكز احتجاز تضع بداخلها من اختطفتهم لفترات طويلة، وخلال فترة سجنهم، حيث يجري احتجاز الضحايا للحصول على فدية، غالباً ما يتعرضون لانتهاكات جنسية على أيدي مقاتلي الفرقة".

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