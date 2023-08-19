شاهد: هكذا قدّم الهلال "كبير آسيا" نجومه نيمار وياسين بونو ومالكوم أمام عشرات آلاف المشجعين

قدم نادي الهلال السعودي السبت نجومه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار والمغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.

وسيرتدي نيمار الذي تم الترحيب به في استاد الملك فهد الذي يتسع لنحو 68.000 متفرج عبر إطلاق الألعاب النارية، القميص رقم 10.

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نيمار خلال تقديمه للجمهور STR/Copyright 2023 The AP

ووصل نيمار البالغ 31 عاماً مساء الجمعة إلى الرياض واضعاً وشاحاً أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، حيث لاقى استقبالاً حافلاً بمطار الطيران الخاص.

وكما كان متوقعاً، أقام الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة [رقم قياسي] وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات [رقم قياسي]، حفلاً لتقديم نيمار السبت قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء على ملعب الملك.

وبعد ظهر السبت، بدأ جمهور الهلال الملقّب في السعودية باسم "الزعيم"، والكثير منهم يرتدون قمصانه الزرقاء في التوافد على الملعب، حيث من المقرر أن يرفع المشجعون تيفو [شعار يرسمه المشجعون على المدرج] يحمل وجه نيمار.

وأفاد مسؤول في رابطة مشجعي الهلال، فضّل عدم ذكر اسمه، "سنقيم حفلاً كبيراً يليق بقيمة راقص السامبا نيمار"، الذي تشير له حسابات الهلال على مواقع التواصل دائماً بـ"التاريخي".

ونيمار هو "الهداف التاريخي" لمنتخب البرازيل متعادلاً مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.

وكان متوقعاً أن يشهد الحفل استخدام مكثف للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.

وشهدت الأمسية تقديم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثاً لـ"كبير آسيا".

"صفقة براتب ضخم جداً"

والثلاثاء، أعلن النادي تعاقده مع نيمار قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي. وأفاد مصدر في السعودية أنّ نيمار سينال راتباً ضخمًا مقدّراً بـ"100 مليون يورو [109 مليون دولار] سنوياً في عقد يمتد لعامين، ومثلها للنادي الفرنسي كرسوم انتقال".

بات الهلال ثاني أكثر أندية العالم إنفاقاً في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية بمبلغ 289 مليون يورو بعد تشلسي الإنجليزي موقع ترانسفر ماركت

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم مؤخراً، من بينها الهلال، ما أتاح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل رونالدو والسنغالي ساديو مانيه [النصر]، الفرنسيين بنزيمة ونغولو كانتي [الاتحاد] والجزائري رياض محرز [الأهلي].

كما سينضم الى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.

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ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان [37 عاماً] لولاية العهد في 2017، تشهد المملكة التي ظلت مغلقة لعقود، انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق.

وتسعى السعودية منذ سنوات لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي وتطمح لاستضافة كأس العالم، في إطار سياسية تقوم على تقوية مصادر القوة الناعمة للمملكة الثرية الطامحة لتلميع صورتها الخارجية.