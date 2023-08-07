السعودية تبرم مع تركيا اتفاقا لتصنيع طائرات مسيّرة في المملكة

وُقعت في الرياض يوم الأحد، اتفاقية ومذكرتا تفاهم بين شركات سعودية متخصصة بالصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيّرة في السعودية.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاق الذي تم عقده برعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، يأتي " استكمالاً لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة "بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية."

ويشمل الاتفاق تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.

وقالت واس إن الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وقعت مذكرتي تفاهم مع شركة إسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية، لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.

وقّعت السعودية وتركيا اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيّرة تركية، في أعقاب مباحثات رسمية أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان مدينة جدة، الشهر الماضي على ما أفاد الإعلام الرسمي.

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس التركي في جدة Saudi Press Agency/Saudi Press Agency

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون سعوديون أنّ المملكة بحاجة لتعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة خصوصا لضبط الحدود مع اليمن، حيث تقود المملكة تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين منذ أكثر من ثمانية أعوام

وأثبت طراز "تي بي 2" من المسيّرة بيرقدار التي تنتجها شركة "بايكار" فاعليته في ليبيا وأذربيجان ومن ثم في أوكرانيا حيث استُخدم بعيد بدء الغزو الروسي العام الماضي. وأحد صهرَي الرئيس التركي مدير شريك في الشركة.

وعزّزت الكويت مؤخرا دفاعات جيشها عبر شراء مسيّرات من طراز "بيرقدار تي بي 2" في صفقة بلغت قيمتها 367 مليون دولار.