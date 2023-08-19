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قراصنة مجهولون يسرقون بيانات 2800 شرطي في سويسرا

البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تُنشر للعامّة
البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تُنشر للعامّة Copyright Charles Krupa/Copyright 2018 The AP.
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أكدت شرطة برن أنّ لا فكرة لديها عن المقرصنين، مشيرةً إلى أنها أطلقت تحقيقاً جنائياً في ما حصل.

نجح قراصنة لم تكشف هوياتهم في الحصول على أسماء وأرقام هواتف 2800 موظف في شرطة كانتون برن في سويسرا، على ما أفادت السلطات.

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وأوضحت الناطقة باسم الشرطة فلورينا شينك مساء الجمعة "تمكّن القراصنة من الحصول على هذه البيانات من خلال ثغرة أمنية في تطبيق يستخدمه جميع الشرطيين على هواتفهم الذكية".

وقالت في حديث إلى قناة "اس آر اف" "سُجّل تسريب لبيانات هي عبارة عن أسماء وأرقام هواتف الموظفين الذين يحوزون هواتف محمولة، أي الجميع".

ويبدو حتى الساعة أنّ البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تُنشر للعامّة، بحسب السلطات.

وكان المركز الوطني للأمن السيبراني أبلغ شرطة برن في 21 تموز/يوليو عن ثغرة أمنية في تطبيق "موبال آيرن". إلا أنّ المعلومات كانت قد تسرّبت رغم أنّ المشكلة حُلّت سريعاً.

وتطبيق "موبال آيرن" المُستخدم على نطاق واسع في عدد كبير من الدول، يتيح لموظفي شركة أو إدارة الاتصال عبر أجهزتهم المحمولة بخوادم صاحب العمل بشكل آمن.

وأكدت شرطة برن أنّ لا فكرة لديها عن المقرصنين، مشيرةً إلى أنها أطلقت تحقيقاً جنائياً في ما حصل.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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