بسبب نشر كتاب "العالم بالمقلوب" العنصري والمعادي للمثليين.. إقالة جنرال بارز في إيطاليا

أُقيل الجمعة من إدارة المعهد الجغرافي العسكري جنرال إيطالي أثار كتابه الذي يحوي فقرات تنطوي على معاداة للمثليين وعنصرية موجة من الاحتجاجات في إيطاليا.

وفي كتابه المُعنون "العالم بالمقلوب" الذي صدر في العاشر من آب/اغسطس، يقدّم الجنرال روبرتو فاناتشي (54 عاما)، الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين، نفسه على أنه "وريث يوليوس قيصر".

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ويقول في الكتاب "أعزائي المثليين جنسياً، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذراً"، ويبدي عدم موافقته على "قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات".

ويهاجم بشكل عنيف لاعبة الكرة الطائرة السوداء باولا إيغونو التي تلعب في المنتخب الإيطالي، قائلاً "باولا إيغونو تحمل الجنسية الإيطالية، لكن من الواضح أن ملامحها ليست إيطالية".

ودان وزير الدفاع غويدو كروسيتو أفكار الجنرال "التي لا معنى لها".

وقال كروسيتو المقرّب من رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان، "عبّر الجنرال فاناتشي عن آراء تسيء إلى الجيش (...) والدستور".

وأكد أن وزارة الدفاع "ستبدأ إجراءات تأديبية في حق الجنرال"، مشيراً إلى أنه لم يُبلَغ بـ"محتويات الكتاب الذي لم يحصل على إذن عقب عملية مراجعة عسكرية".

وبحسب وكالة "ايه جي آي"، وُضع الجنرال بتصرّف قوات الجيش.

وقال الجمعة في حديث إلى قناة "ريتيه 4"، "لا أفهم لم عليّ التراجع عن كتاب أعبّر فيه عن أفكاري من دون الإساءة إلى أحد".

وأثارت المواقف الواردة في الكتاب ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبّر النواب اليمينيون واليمينيون المتطرفون عن أي موقف.