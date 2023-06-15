بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

السجن 18 عاما لأميركي أراد قتل جميع المثليين في مدينته

حُكم على أحد سكان ولاية مونتانا الأميركية بالسجن 18 عاماً، لإطلاقه النار على منزل امرأة مثلية في محاولة لطرد جميع المثليين المقيمين في مدينته، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وكانت هيئة محلفين فدرالية دانت في شباط/فبراير جون هوالد (46 عاما) بارتكاب جرائم كراهية وجرائم مرتبطة باستخدام أسلحة نارية، بعد محاكمة استمرت أربعة أيام.

وقالت نائبة المدعي العام للحقوق المدنية كريستين كلارك: "إن هوالد وضع لنفسه مهمة تتمثل في تخليص المدينة من جميع سكانها من مجتمع المثليين عبر قتلهم".

وجاء في بيان الادعاء: "أطلق النار على منزل مقيمة مثلية وكاد يقتلها، في خطوة أراد منها أن تشكل مصدر إلهام لهجمات مماثلة في جميع أنحاء البلاد".

هوالد، الذي كان مسلحاً ببندقيتين هجوميتين وأسلحة نارية أخرى خلال هجومه في آذار/مارس 2020، سعى بعد ذلك إلى البحث عن أعضاء آخرين من مجتمع المثليين في بايسن، وهي مدينة صغيرة في وسط هذه الولاية الواقعة شمال غرب الولايات المتحدة، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وقال المدعي جيس لاسلوفيتش: "وحدها الأعمال البطولية للسكان وقوى الأمن، إلى جانب مقدار كبير من الحظ، حالت دون حصول عملية إطلاق نار محددة الأهداف". وحكم عليه القاضي براين موريس الثلاثاء بالسجن 18 عاما، تليها خمس سنوات تحت المراقبة.